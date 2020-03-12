В Перми появился офис банка «Открытие» в формате «банк на работе»

Выйти на обеденный перерыв и за это время оформить ипотеку – такая возможность появилась у работников ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». 11 марта на территории предприятия начал действовать современный офис банка «Открытие». Он будет действовать в формате «банка на работе».

- Сотрудничество нашего банка с предприятием «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» длится достаточно давно, - рассказала управляющий банком «Открытие» в Пермском крае Валентина Жильцова. - И поскольку многие сотрудники завода являются клиентами банка, мы решили для их удобства организовать такой современный открытый офис, чтобы они могли решать свои финансовые вопросы по дороге домой или в обеденный перерыв. Теперь им не придется стоять в очередях в банках в те часы пик, которые приходятся на период после рабочего времени.

Торжественное открытие офиса. Фото:«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

В новом офисе можно оформить дебетовую и кредитную карты, получить кредит наличными, открыть вклад, подать заявку на ипотечный кредит и рефинансировать уже имеющуюся задолженность, а также подключиться к дистанционным каналам банка, позволяющим совершать большинство операций онлайн.

Коллектив завода «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» составляет 2600 человек, к тому же на территории предприятия работают еще десятки компаний. Поэтому пользоваться услугами нового офиса банка «Открытие» смогут около 5 тысяч человек.

- Задача наших сотрудников, которые работают в новом офисе, в том числе и в том, чтобы научить каждого клиента банка совершать большинство операций онлайн, - пояснила Валентина Жильцова. - Я сама большинство банковских операций совершаю по вечерам дома с мобильного телефона. А если люди будут иметь такую возможность, они смогут сэкономить еще больше времени на свои личные дела.

Первые посетители банка. Фото:«ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез».

Офис оборудован бесплатным wi-fi, зарядными устройствами для мобильных телефонов и удобной сенсорной панелью, на которой можно получить информацию без обращения к сотруднику банка.

- Мы строим самое инновационное предприятие и хотим, чтобы у наших сотрудников был сервис самого современного уровня, чтобы у них была возможность быстро получить банковскую услугу, - отметил Сергей Андронов, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез». - Мы рады, что банк «Открытие» откликнулся на наши запросы, сделал прекрасный офис, я уверен, что наши работники оценят это. Тем более исторически так сложилось, что многие из них пользуются картами именно банка «Открытие», поскольку мы работаем с этим банком на протяжении десятка лет.

Благодаря многолетнему сотрудничеству завода и банка, для работников «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтеза» разработана специальная бонусная программа по зарплатной карте. Оплачивая свои покупки с помощью карты, работники предприятия получают бонусы, которые могут потратить на заправочных станциях «ЛУКОЙЛа». Также и ставки по кредиту наличными и ипотечному кредиту являются более льготными для сотрудников завода, пользующихся зарплатной картой.

- «Офис на работе» - это наш пилотный проект, он единственный в Пермском крае, - рассказала Валентина Жильцова. - Если он будет успешным, мы с удовольствием предложим его и другим предприятиям. Уже во втором квартале этого года мы запланировали провести переговоры как минимум с двумя компаниями.

Кстати, за 2019 год число прикамских клиентов банка «Открытие» выросло на 11 тысяч физических лиц и более чем на тысячу юридических. В Пермском крае зарплатными картами банка пользуются более 40 тысяч человек.

НАША СПРАВКА

Офис нового формата расположен по адресу: г. Пермь, ул. Промышленная д.84. Во входной зоне установлен банкомат, где клиенты смогут круглосуточно самостоятельно получать и вносить наличные денежные средства, осуществлять платежи и переводы.

Режим работы офиса банка: с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 часов, суббота и воскресенье - выходные дни.