Пермь может стать «Городом трудовой доблести»

- У нас есть города-герои, которые заслуженно получили эти звания за доблесть и воинскую отвагу, но ведь Победа была бы невозможна без работы в тылу, без таких городов, как Пермь, - говорит Елена Механошина, председатель ТОС «Стахановский» микрорайона Новоплоский. - И фраза «Победа ковалась в тылу» как нельзя более точно отражает заслуги нашего города. Люди, которые работали не покладая рук круглыми сутками, внесли значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. И их подвиг тоже должен быть оценен и закреплен в истории нашей Родины.

Жители ТОС «Стахановский» направили в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова обращение с предложением о присвоении Перми звания «Город трудовой доблести». Подобные письма направили также почетные граждане Перми, например, Герой Советского Союза Василий Астафьев и общественные организации краевой столицы - Пермский городской совет Всероссийской общественной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Пермский крайсовпроф, предприятия АО «ОДК-Пермские моторы», ПАО «Мотовилихинские заводы», АО «ОДК-Стар», ФКП «Пермский пороховой завод».

«Катюши» посылали фашистам «приветы из Перми»

Напомним, Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о присвоении почетного звания «Город трудовой доблести». Это звание присваивается городам России, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, проявив при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность.

И Пермь вполне заслуживает этого высокого звания. В годы войны на военных заводах трудились около 100 тысяч пермяков. В Перми произвели и отправили на фронт более 13 миллионов минометных снарядов, около 3 миллионов реактивных зарядов для «Катюш», более 10 миллионов пар сапог и касок, 650 тысяч телефонных аппаратов. Каждый третий артиллерийский снаряд было укомплектован пермским взрывателем. Все боевые самолеты, построенные в годы войны, были обеспечены пермской топливной аппаратурой. Две трети из всех ракетных зарядов, изготовленных за годы войны пороховой промышленностью страны, было произведено в Перми.

- На наш взгляд город Пермь достоин звания «Город трудовой доблести», ведь город Пермь - крупный промышленный город, - говорит Алексей Блюмин, командир Пермского регионального отделения Молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды». - В годы Великой Отечественной войны каждый житель Молотовской области вносил свою лепту в общий трудовой подвиг. Наш регион стал одним из главных арсеналов Красной Армии - здесь изготовлялись артиллерийские системы, авиамоторы, боеприпасы, строились бронепоезда, бронекатера. Невозможно перечислить все трудовые подвиги жителей Перми, внесших посильный вклад в Победу.

«Трудовая линия фронта»

Как рассказал председатель Пермской городской общественной организации «Ветераны «Пермских моторов» Рашид Дзунза, авиамоторные заводы СССР за годы войны произвели 208 875 двигателей. За четыре военных года завод в два раза увеличил производственные мощности. Всего за четыре года войны было произведено почти 32 тысячи моторов. Каждый седьмой мотор был собран в Перми.

- История нашего города - это трудовые подвиги пермяков не только в воздухе, но и на земле, и на воде. Мы гордимся нашими земляками и хотим, чтобы Пермь носила звание «Город трудовой доблести», - подчеркнул Рашид Дзунза.

«У нашего города колоссальная история - как военная, так и трудовая. В годы войны работа у станка стала «трудовой линей фронта». В этой борьбе плечом к плечу стояли директора заводов и мальчишки-подростки, женщины и старики. Именно их усилиями в рекордно короткие сроки были развернуты и запущены в строй эвакуированные в Молотов промышленные предприятия. Также наш город стал вторым домом для сотен тысяч ленинградцев. Думаю, борьба между городами за право быть удостоенным такого высокого звания будет очень серьезная. Считаю, что Пермь его достойна», - написал Дмитрий Самойлов на своей странице в Instagram.

Сбор документов, которые позволят участвовать Перми в борьбе за присвоение звания «Город трудовой доблести», закончен. Они будут направлены в адрес краевых властей.

ВАЖНО

Сейчас в городе идет сбор подписей в поддержку присвоения Перми почетного звания «Город трудовой доблести». Уже около30 тысяч человек поддержали эту инициативу.

Подписи можно оставить как на специальном сайте ЗаПермь.РФ, так и в ходе «пикетов», которые проходят на оживленных площадках города до 19 марта. Свою подпись в поддержку инициативы можно оставить по следующим адресам:

- исторический парк «Россия – моя история» (улица Монастырская, 2, корп. 1, на улице - перед музеем);

- гипермаркет «СемьЯ» (2-я очередь, 1-й этаж);

- ТЦ «Колизей-Атриум» (1-й этаж, около фонтана).

Время работы «пикетов»: с 10.00 до 20.00.

НАША СПРАВКА

В городе, удостоенном звания «Город трудовой доблести», устанавливается стела с изображением герба города и текстом Указа Президента Российской Федерации о присвоении городу этого звания, проводятся публичные мероприятия и праздничные салюты 1 мая (Праздник Весны и Труда), 9 мая (День Победы), а также в День города.