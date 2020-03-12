«В новостройках должны звенеть детские голоса!» В Перми обсудили, как поддержать многодетных

В конце прошлого года глава Перми Дмитрий Самойлов поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься вопросами поддержки молодых семей. Предполагается, что на заседаниях этой группы инициативные представители многодетных семей совместно с руководителями различных ведомств и депутатами будут обсуждать, как лучше оказывать такую поддержку.

На этой неделе созданная рабочая группа собралась на свое первое организационное заседание. Прошло оно в формате круглого стола в здании городской администрации.

На встречу пришли члены инициативной группы молодых семей, депутаты городской Думы, представители Министерства социального развития Пермского края, администрации города, Контрольно-счетной палаты.

В ходе круглого стола рассматривались аспекты реализации программы «Молодая семья» на территории города Перми и Пермского края в 2020 году, которые касаются решения жилищного вопроса, обсуждались и проблемы, которые выявились на предыдущей встрече в ноябре прошлого года.

На поддержку в приобретении жилья выделили 310 миллионов

- Сейчас в Перми существует две программы по поддержке молодых семей, которые касаются помощи в приобретении или строительстве жилья, - отметила начальник управления жилищных отношений администрации города Ирина Чиркова. - Это возобновленная в 2018 году государственная программа «Семья и дети Пермского края», предполагающая получение участниками 10-процентной компенсации, и федеральная целевая программа «Жилище» на 2015-2020 годы. По федеральной целевой программе семьи могут получить от 30 до 35 процентов компенсации стоимости вкладываемых в улучшение жилищных условий средств. Эти программы направлены на создание защищенной, комфортной и доброжелательной среды для жизни, развития и благополучия детей и семей с детьми в Пермском крае.

Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, в 2020 году запланировано выдать свидетельства о праве на получение социальной выплаты в размере 30 - 35 процентов от средней стоимости жилья 177 молодым семьям, а в размере 10 процентов - 363 семьям. В настоящий момент уже сформированы списки молодых семей, которые получат поддержку в этом году. На предоставление социальной выплаты по программам из федерального, краевого и городского бюджетов выделено более 310 миллионов рублей.

Часть семей, предоставивших полный пакет документов, уже получили сертификаты: 80 семьям выданы свидетельства на получение выплаты в размере 30 - 35 процентов, 12 семьям - на получение 10-процентной выплаты.

Ирина Чиркова сообщила, что до 20 марта всем молодым семьям, включенным в списки, необходимо представить пакет документов на подтверждение социальной выплаты, иначе они будут исключены из программ. Кроме того, представители власти рассказали о других мерах социальной поддержки для молодых и многодетных семей.

Инициативные граждане, вошедшие в рабочую группу, подняли наиболее волнующие для них темы, например, по увеличению финансирования по программе и повышению эффективности выплат. Также участники предложили пересмотреть систему информирования - уйти от заказных почтовых отправлений и перевести систему в электронный вид.

- Объем привлеченных средств на реализацию этой федеральной программы в последнее время в Прикамье вырос в несколько раз, по этому показателю наш регион занимает второе место в стране после Хабаровского края, и существенная часть этих средств направляется в краевой центр, - подчеркнул министр социального развития Пермского края Павел Фокин. - Ожидается значительное финансирование и по другим направлениям поддержки молодых семей. Например, серьезный финансовый ресурс пришел в край для обучения и трудоустройства молодых мам, находящихся в декрете.

Некоторые вопросы разрешились в ходе круглого стола

Представители многодетных семей обозначили некоторые вопросы, которые предстоит обсудить на последующих заседаниях рабочей группы. Но некоторые из них удалось «снять» уже на этом круглом столе.

К примеру, член инициативной группы Светлана Лошкомойникова поинтересовалась: не исключат ли при достижении 36 лет тех, кто стоит в очереди на получение 10-процентной компенсации при приобретении или строительстве жилья? В ходе обсуждения прозвучала информация: тех, кто уже стоит в очереди на данный момент, такое ограничение не коснется.

Представители многодетных семей Орджоникидзевского района подняли проблему: многодетным семьям приходилось сталкиваться с отказом в выделении жилищного сертификата из-за того, что в частных домах, которые они хотели приобрести, не было обеспечено полное благоустройство.

- После вашего обращения мы уже рассмотрели и уточнили это требование, - рассказала Ирина Чиркова. - Оно теперь касается только основных систем коммуникации: электро- и теплоснабжения.

Участники встречи договорились, что следующее заседание рабочей группы состоится в середине мая. К этому времени должны выдать молодым родителям все сертификаты на получение компенсации в размере 30 - 35 процентов от стоимости жилья.

Земля для многодетных

Представители инициативной группы интересовались и тем, как в Перми реализуется программа по обеспечению молодых семей земельными участками. В краевом центре, по понятным причинам, существует дефицит земельных участков. Поэтому в администрации города разрабатываются дополнительные меры поддержки для тех молодых семей, которые хотели бы построить дом или дачу.

Например, в единственном пока муниципальном образовании края, в Перми, принято решение выделять целевую компенсацию взамен предоставления земельного участка в размере 250 тысяч рублей. Прорабатываются и другие механизмы поддержки.

- Мы пока единственное в крае муниципальное образование, где многодетным семьям предоставлено право на замену земельного участка денежными средствами, - объяснила начальник департамента земельных отношений администрации города Ольга Немирова. - В краевом центре непросто изыскать свободные земельные участки. Поэтому мы формируем альтернативный перечень - в него включаются, например, участки меньшей площади или имеющие сложный рельеф, главное, чтобы была возможность подключения электричества.

Ольга Немирова пообещала, что будет обеспечено информирование молодых семей о новых возможностях и, при необходимости, их сопровождение при приобретении земельных участков и на стадии строительства.

Она предложила молодым семьям выстроить взаимодействие в режиме обратной связи.

- Мы уже заключили соглашения с администрациями Чердынского, Березовского, Сивинского и Юсьвенского районов о том, что там будут предоставлять земельные участки для пермских молодых семей, - объяснила она. - Мы готовы получать от вас информацию, где молодые семьи хотели бы строиться. Тогда мы выйдем на администрации районов и обсудим с ними возможность предоставления земли. К примеру, один из инвесторов изъявил готовность передать муниципалитету около 400 земельных участков под дачное строительство в Добрянском районе. Если многодетные семьи заинтересуются таким предложением, мы начнем прорабатывать механизмы их передачи в муниципальную собственность.

По словам Ольги Немировой, большой интерес вызывают сейчас земельные участки, которые выставляются на аукционы с правом их аренды - до того момента, когда там будет построено жилье, после чего их можно будет перевести в собственность.

- По условиям этих аукционов нужно выплатить аванс за аренду сразу за три года, - объяснила она. - Но для многодетных семей мы готовы отменить требование по такому авансированию. Нам тоже очень хочется, чтобы в новостройках звенели детские голоса.