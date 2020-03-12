Представлялась соцработником и воровала деньги: свердловчанка обокрала пермских пенсионеров

31-летнюю жительницу Красноуфимска подозревают в серии краж у пенсионеров. Она обкрадывала пожилых жителей Екатеринбурга, Пермского края и республики Башкортостан.

Ранее судимая дама выискивала квартиры, где проживали одинокие пожилые люди, представлялась соцработником, заходила к ним домой и начинала разговаривать с ними.

- Женщина была характерной внешности и легко входила в доверие к хозяевам квартиры. Под различными предлогами она просила их показать накопленные деньги, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу. – После чего в удобный момент похищала средства и уходила.

Ее задержали в ходе совместной операции сотрудников уголовного розыска Екатеринбурга и Перми. Полицейские доказали причастность лже-соцработника к трем подобным эпизодам, где общая сумма ущерба составила порядка миллиона рублей. Но это еще далеко не все ее «подвиги». На женщину завели уголовные дела по статьям «Грабеж» и «Кража». В первом случае максимальное наказание для нее – до семи лет тюрьмы, во втором – до шести. До решения суда она будет находиться под стражей.