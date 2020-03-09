2020-03-09T16:59:28+03:00
Происшествия

В Прикамье в отделе ГИБДД обнаружили мертвого полицейского

Рассматривается версия суицида
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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По словам нашего источника, капитана доставили в отдел для составления протокола.По словам нашего источника, капитана доставили в отдел для составления протокола.Фото: Василий Вахрин
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Рано утром 9 марта в отделе ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Губахинский» нашли тело полицейского. По данным нашего источника в правоохранительных органах, погибшим оказался 45-летний капитан полиции - начальник отдела ГИБДД.

- Тело было обнаружено в 4.30 утра, все обстоятельства устанавливаются, проверка продолжается, - прокомментировали «Комсомольской Правде» - Пермь» в пресс-службе краевой полиции.

Как нам стало известно, рассматривается версия суицида.

По словам нашего источника, за несколько часов до смерти сотрудника полиции его задержали инспекторы ГИБДД. Он оказался за рулем в нетрезвом виде и его доставили в отдел для составления протокола. По словам коллег, ранее такое поведение было вовсе не свойственно капитану полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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