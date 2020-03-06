В Перми построили снеговик высотой в 4-этажный дом

- Мы с друзьями узнали, что в YouTube проводится конкурс на самого высокого снеговика, приз - 100 тысяч рублей, - рассказывает пермский студент Дмитрий Антонов. - Вот и решили попробовать.

Трое 20-летних ребят Дмитрий Антонов, Григорий Аликин, Данил Веретенников дружат с детства. Возводить снеговик решили в пригороде Перми, в Нижних Муллах, на берегу Камы. В этом году в Прикамье снега навалило вдоволь, сугробы по нескольку метров. Так что со строительным материалом проблем не было.

Фото: Екатерина Фомина

По условиям конкурса нельзя было использовать технику, снег гребли только лопатами. Когда «накатали» первый шар, на его верх забирались по приставной деревянной лестнице.

- Вначале к нам пару раз подходили местные жители, помогали, но 99 процентов работы мы сделали сами, - говорит Дмитрий. - Полтора месяца работали практически каждый день – по вечерам, в выходные. Решили один раз в жизни сделать все, как следует.

Когда на вершину был поднят последний верхний шар, с традиционной морковкой, ребята измерили своего снеговика. Он оказался высотой в 12, 7 метров – как четырехэтажный дом. Периметр нижнего шара – 26 метров, среднего – 20 метров и верхнего – 14 метров. Если присмотреться, гигантского снеговика видно даже с другого берега Камы.

Фото: Екатерина Фомина

Все этапы строительства, по условиям конкурса, ребята снимали на видео. Затем смонтировали видео и отправили заявку на конкурс. Итоги должны подвести в середине марта.

В прошлом году победителем стал снеговик высотой в 11,6 метров. Так что ребята надеются, что у них есть шанс на победу.