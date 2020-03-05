«Деньги не пришли, пополнить не могу». Пять проблем пермских транспортных карт

Транспортные карты в Перми действуют три месяца. Причем, уже месяц работает дифференцированная оплата - поездки по карте на 2 рубля дешевле, чем за наличные деньги.

Но количество вопросов и проблем, связанных с использованием карт, не уменьшается. Едва решаются одни, как возникают другие. Только разобрались с очередями при их покупке, как обнаружились проблемы с пополнением.

На вопросы наших читателей по использованию транспортных карт отвечаем с помощью городского департамента транспорта.

- Как быть, если зачисление денег на карту не пришло через сутки? Что делать, если в приложении карта показана активной, а у кондуктора - показана заблокированной?

- В этом случае карта может находиться в стоп-листе. Такая ситуация возникает, когда была произведена оплата проезда при отрицательном балансе на карте. Для проверки ее работоспособности необходимо обратиться на горячую линию департамента транспорта по номеру телефона 250-25-50. Для вывода карты из стоп-листа необходимо обратиться на Уральскую, 108А или позвонить по номеру телефона: 260-48-30. Также рекомендуем пассажирам поддерживать положительный баланс на транспортной карте и вовремя пополнять баланс.

- Не смог пополнить карту при помощи мобильного приложения. При этом история поездок отображается.

- Для того, чтобы пополнить карту через Сбербанк-онлайн, надо в разделе «Платежи или переводы» выбрать пункт «Остальное» и в строке поиска набрать «Транспортная карта». Появится список, в котором надо выбрать «Транспортная карта Пермь».

Некоторые пассажиры столкнулись с проблемой, когда в онлайн-кабинете отсутствует интересующий их тариф. Это произошло по причине того, что система не позволяет снова выбрать оплаченный тариф до истечения 30 дней. Департаментом транспорта была направлена заявка в Министерство информационного развития и связи об устранении данного недочета. В течение марта это будет исправлено

- Почему нельзя проехать вдвоем по карте?

- На сегодняшний день, на транспортной карте стоит ограничение: оплата одной поездки за рейс одной картой. По итогам февраля будет проведен анализ оплаты по транспортным картам и увеличен лимит оплат с одной карты на рейсе.

- Может ли кондуктор проверить количество поездок? И не снять при этом деньги с карты?

- Проверить остаток на карте могут только те кондукторы, кто работает на маршрутах, включенных в Единую систему оплаты.

К тому же получение информации валидатором занимает от 40 секунд до 1 минуты. Это значительно усложнит жизнь пассажирам, у которых на руках пересадочный билет. В час пик некоторые автобусы перевозят около 100 человек одномоментно. Простая арифметика: если каждый из 100 человек, находящихся в салоне, попросит кондуктора проверить остаток поездок на карте - это займет 100 минут или более полутора часа. Работа кондуктора будет парализована. И уж тем более, выйдет время, отведенное на пересадку. Поэтому намного проще, самостоятельно отслеживать количество поездок на своей карте. Для этого пассажир может воспользоваться личным кабинетом на сайте edem.permkrai.ru, приложением для смартфона "транспортная карта" или позвонить на горячую линию департамента транспорта по номеру 250-25-50

- Почему сигналы о снятии денег с карты приходят через несколько часов?

Информация о совершенной поездке проходит после отправки сообщения с валидатора в базу данных. В зависимости от системы, которую использует перевозчик, такая информация может передаваться в интервале от 10 минут до 1 суток.