2020-03-11T10:48:15+03:00
Происшествия

«Пострадали 6 человек». В пермском вузе во время занятия по химии взорвалась колба

На месте работает комиссия по расследованию несчастных случаев
Лилия Абибулаева
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Осколки разлетелись по всей комнатеОсколки разлетелись по всей комнатеФото: Михаил ФРОЛОВ
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Во вторник, 10 марта, в Пермском педагогическом университете произошло ЧП. Во время занятия по химии взорвалась колба.

Дети 11-12 лет пришли в университет в кружок по химии, ребята проходили обучение по дополнительной образовательной программе. Во вторник преподаватель - 21-летний студент - показывал ребятам опыт с водой и жидким азотом. Однако что-то пошло не так, колба не выдержала давления и взорвалась. Осколки разлетелись по всей комнате. В результате ЧП пострадали учитель и пятеро учеников.

- В рамках урока демонстрировался эксперимент, где были задействованы вода и жидкий азот. В итоге колба не выдержала давления и взорвалась, - отметили в пресс-службе пермского педуниверситета. - По предварительному заключению врачей детям нанесены повреждения легкой степени. Точнее это будет установлено более детальной экспертизой. Сейчас на месте происшествия работает комиссия по расследованию несчастных случаев.

В пресс-службе «скорой помощи» уточнили характер повреждений:

- 21-летний мужчина получил резаную рану плеча. Его отправили в травмпункт №5. Два мальчика и одна девочка получили небольшие ссадины, но отказались от госпитализации. Еще два ребенка получили резаные раны лица. Девочку отправили в больницу с резаной раной лба, а у мальчика рана щеки и переносицы, - сообщили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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