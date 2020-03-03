2020-03-03T07:40:38+03:00
Общество

"Не переедайте квашеную капусту и грибы". Советы пермских врачей, как соблюдать Великий Пост

И кому нельзя придерживаться поста
Алена ОВЧИННИКОВА
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..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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2 марта наступил самый важный и самый длительный из всех христианских постов – Великий пост. На протяжении нескольких недель верующие постятся, чтобы подготовить себя к празднованию Воскресенья Христова. Как правильно войти в пост? Кому нельзя поститься? И как соблюдать пост тем людям, которые имеют хронические заболевания? Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» - Пермь» (96,6 FM) рассказала доктор медицинских наук, доцент кафедры поликлинической помощи ПГМУ Софья Шулькина.

- Великий пост – это стресс для организма, - объясняет Софья Шулькина. – И если ранее человек никогда не делал разгрузочные дни и не практиковал вегетарианство, то начинать поститься ему нужно осторожно, взвешенно и с оглядкой проблемы со здоровьем. Если вы молоды и здоровы – то для вас Великий пост не должен принести никаких негативных последствий. А всем верующим с хроническими заболеваниями перед тем, как войти в пост, обязательно нужно проконсультироваться с доктором.

По мнению врачей, замена животного белка на растительный – это хорошая альтернатива для здоровья, особенно для тех пациентов, у которых есть поражения почек и проблемы с сердечно-сосудистой системой. Если у человека панкреатит, то соблюдение поста тоже пойдет на пользу, так как это заболевание врачи тоже лечат голодом.

Правда, не стоит забывать, что увлекаться квашеной капустой и солеными грибами вредно, так как избыточное потребление соли может привести к повышению уровня артериального давления.

- Как эндокринолог я вижу, что люди во время Великого поста совершают еще одну ошибку, когда вместо белков начинают потреблять большое количество углеводов и растительных жиров, - говорит Софья Шулькина. - Естественно, при такой ситуации невозможно снизить вес, так как калорийность такой пищи повышается. А у больных с сахарным диабетом в результате такой «диеты» может ухудшиться углеводный обмен.

Сухоядение для людей, страдающих хроническими заболеваниями, медики тоже не советуют, ведь если не выпивать достаточное количество жидкости, то у человека может обостриться желче-каменная болезнь.

Итак, что желательно включать в свой рацион, чтобы не только соблюсти все каноны поста, но и помочь своему организму очиститься?

- Необходимо ограничить легкоусваиваемые углеводы: хлеб, булки, крахмалистые овощи, советует врач. - Огурцы-помидоры в нашем регионе достаточно дороги, поэтому есть смысл перейти на цветную капусту, кабачки, баклажаны, фасоль и чечевицу. Это выйдет не так дорого и обеспечит организм дотацией белка и углеводов. Получится сбалансированная вегетарианская диета с послаблением (разрешено употреблять молочное, - Ред.), которая, кстати, сейчас занимает первое место в мире и дает самые лучшие результаты.

А вот детям, беременным женщинам и ослабленным пациентам с авитаминозами и с заболеваниями желудочно-кишечного тракта придерживаться поста нельзя совсем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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