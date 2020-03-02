2020-03-02T09:14:04+03:00
"Бизнес-новости": Пермь

«Пермэнергосбыт»: новые квитанции и способы оплаты без комиссии

В марте 2020 года все потребители ПАО «Пермэнергосбыт» получат квитанции в новом формате
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На новых квитанциях есть информация о режиме работы отделений и qr-код, по которому можно найти описание полей квитанции.На новых квитанциях есть информация о режиме работы отделений и qr-код, по которому можно найти описание полей квитанции.
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В обновленных документах значительно изменился расчетный блок - теперь начисления и сумма к оплате будут отражены как в целом, так и отдельно по каждой из услуг.

А вот внешний облик «запечатанных» квитанций – именно так они поступают в почтовые ящики потребителей – никак не изменился. Это все те же привычные квитанции от ПАО «Пермэнергосбыт».

«На внешней стороне квитанций мы отдельно уведомляем клиентов об изменении в расчетном блоке документа, подтверждая тем самым, что это действительно наши квитанции. Тем более, что изменения сугубо визуальные – к новым счетам нужно просто привыкнуть» - говорят в компании.

Подробно информацию о всех полях новой квитанции вы можете прочитать, перейдя по ссылке.

Переплаты и долги

В «Пермэнергосбыте» предупреждают – возможно, квитанция будет содержать некорректные или не совсем понятные начисления. Например, по одной услуге может быть переплата, по другой – долг, хотя по факту, если сложить «задолженность» и «переплату», никакого долга или переплаты нет. Это связано с техническими особенностями «разноски» платежей в рамках единой квитанции при переходе на новый принцип формирования счетов. В действительности же никаких излишних начислений не производилось.

Для проведения перерасчета, перераспределения «переплаты» на «задолженность», необходимо подать заявление в «Пермэнергосбыт» любым удобным способом, от отделений компании, до чатов в мессенджерах Viber, WhatsApp и Telegram или соцсети Вконтакте (ссылки - в правом нижнем углу этой страницы).

Скачать форму заявления можно, перейдя по ссылке: его необходимо распечатать и заполнить, или же просто написать от руки, сфотографировать и отправить в мессенджеры, сообщения страницы Вконтакте или на электронную почту, написанную в бланке заявления.

Платите без комиссии

Новый формат начислений в квитанциях, комиссия при оплате счетов ЖКХ – все эти новшества буквально подталкивают потребителя к пользованию личным кабинетом на нашем сайте. Ведь это, по сути, ваш личный офис, работающий круглосуточно и без выходных. Здесь вы можете гарантированно оплатить счета за электроэнергию без комиссии, передать показания счетчиков, обратиться к архиву квитанций, платежей, начислений по каждой услуге квитанции, задать вопрос специалистам компании через форму обратной связи, и тп.

Кроме того, оплату квитанций за электроэнергию без комиссии можно произвести в отделениях компаний (список и часы работы отделений). При других способах внесения платежа может взиматься дополнительная комиссия.

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