2020-02-28T20:12:50+03:00
Происшествия

«Я готова куда угодно обратиться, только верните мне ребенка». Актриса из сериала «Реальные пацаны» рассказала, что у нее украли сына

Пермячка Светлана Мотолыгина уже четыре дня не знает, где ее мальчик, и что с ним
Алена ОВЧИННИКОВА
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По решению суда ребенок должен жить с мамой. Фото: личный архив.По решению суда ребенок должен жить с мамой. Фото: личный архив.
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В редакцию «Комсомолки» обратилась пермячка Светлана Мотолыгина, которая уже четыре дня не видела своего семилетнего сына Данила. Его забрал от бабушки бывший супруг Светланы. Где сейчас ребенок, и что с ним, мама не знает. Она написала заявление в полицию, прокуратуру и пытается вернуть сына.

- В 2017 году я пережила развод с мужем и смерть папы, - говорит Светлана. - Все случилось в одно время, я собирала себя заново, одна с больным ребенком на руках, пришлось как-то выживать.

Работа у Светланы творческая. Она актриса, снималась в сериале «Реальные пацаны», в известном Болливудском фильме, занимается моделингом, пишет песни, профессионально поет.

- 25 февраля я ехала из Москвы из командировки в Пермь к сыну, - говорит пермячка. - Мне позвонили брат и мама и рассказали, что приехал мой бывший муж и начал забирать нашего ребенка. На маме и брате есть генеральная доверенность на ребенка, бывшему мужу отказали в иске о проживании ребенка с ним. Даня в это время плакал и говорил, что не хочет к папе, но отец увез его чуть не силой, не взяв ни сменные вещи, ни таблетки, хотя я никогда не препятствовала общению отца с сыном.

Светлана не уверена, что с ее сыном все в порядке, и что ничего не угрожает его физическому и психическому здоровью. Фото: личный архив.

Светлана не уверена, что с ее сыном все в порядке, и что ничего не угрожает его физическому и психическому здоровью. Фото: личный архив.

Сейчас никто не говорит женщине адрес, где находится ребенок. Она не имеет возможности ни поговорить, ни увидеться с сыном.

- Я даже не уверена, что с Даней все в порядке, и что ничего не угрожает его физическому и психическому здоровью. Более того, для него это большой стресс, - объясняет женщина.

В итоге Светлана обратилась в правоохранительные органы и СМИ и просит помочь ей вернуть ребенка. «КП» следит, как будет развиваться эта ситуация.

ИСТОЧНИК KP.RU

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