«100 лет такой теплой зимы не было». Что говорят метеорологи об аномальной погоде в Прикамье

- Такая теплая погода, какую наблюдаем сейчас, характерна больше для конца марта, чем для конца февраля! - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – По сути дела, погода на месяц опережает календарь. Это уже стало свершившимся фактом: нынешняя зима оказалась самой теплой за всю более, чем 100-летнюю историю метеонаблюдений погоды в Прикамье.

Это же подтверждают и синоптики ГИС-Центра пермского классического университета.

- Зимняя температура была в среднем на 8-10 градусов выше нормы, что очень существенно, - отмечают они.

Пермяки уже привыкли, что календарная весна обычно отстает у нас от климатической весны почти на месяц. Но в этом году это не так.

- В конце этой недели столбик термометра в Перми уже поднимался выше +2 градусов, а по югу региона – и до +5, - говорит Павел Смирнов. – В субботу, 29 февраля, температура воздуха в Перми днем прогреется до +2 градусов, будет облачно, возможен мокрый снег. В воскресенье, 1 марта, немного похолодает – днем будет от -1 до -3, зато будет больше прояснений на небе и меньше осадков.

На следующей неделе в понедельник, 2 марта, дневная температура воздуха будет чуть ниже нуля. Но во вторник, 3 марта, к нам вновь вернется оттепель с положительными температурами.

Предсказывать, какая погода будет дальше, синоптики не берутся.

- Она сейчас отмечается неустойчивостью, - объясняет Павел Смирнов. – Все-таки подобные аномалии, даже такие приятные, не могут длиться вечно, как бы нам этого ни хотелось. Так что похолодания еще возможны.

Тем не менее, сильных морозов метеорологи пока не прогнозируют.