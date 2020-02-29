«100 лет такой теплой зимы не было». Что говорят метеорологи об аномальной погоде в Прикамье
- Такая теплая погода, какую наблюдаем сейчас, характерна больше для конца марта, чем для конца февраля! - говорит руководитель Пермского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Павел Смирнов. – По сути дела, погода на месяц опережает календарь. Это уже стало свершившимся фактом: нынешняя зима оказалась самой теплой за всю более, чем 100-летнюю историю метеонаблюдений погоды в Прикамье.
Это же подтверждают и синоптики ГИС-Центра пермского классического университета.
- Зимняя температура была в среднем на 8-10 градусов выше нормы, что очень существенно, - отмечают они.
Пермяки уже привыкли, что календарная весна обычно отстает у нас от климатической весны почти на месяц. Но в этом году это не так.
- В конце этой недели столбик термометра в Перми уже поднимался выше +2 градусов, а по югу региона – и до +5, - говорит Павел Смирнов. – В субботу, 29 февраля, температура воздуха в Перми днем прогреется до +2 градусов, будет облачно, возможен мокрый снег. В воскресенье, 1 марта, немного похолодает – днем будет от -1 до -3, зато будет больше прояснений на небе и меньше осадков.
На следующей неделе в понедельник, 2 марта, дневная температура воздуха будет чуть ниже нуля. Но во вторник, 3 марта, к нам вновь вернется оттепель с положительными температурами.
Предсказывать, какая погода будет дальше, синоптики не берутся.
- Она сейчас отмечается неустойчивостью, - объясняет Павел Смирнов. – Все-таки подобные аномалии, даже такие приятные, не могут длиться вечно, как бы нам этого ни хотелось. Так что похолодания еще возможны.
Тем не менее, сильных морозов метеорологи пока не прогнозируют.
ИСТОЧНИК KP.RU