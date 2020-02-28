2020-02-28T08:37:39+03:00
Происшествия

«Карантин объявлять не будем». В мэрии прокомментировали ситуацию с туберкулезом в пермском садике

В помещении проведут дезинфекцию
Лилия Абибулаева
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Врач-фтизиатр и представители Роспотребнадзора посетят детский сад для осмотра детей и родителей в пятницу, 28 февраляВрач-фтизиатр и представители Роспотребнадзора посетят детский сад для осмотра детей и родителей в пятницу, 28 февраляФото: Василий Вахрин
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В пермском садике №103 у сотрудника выявили опасное заболевание - туберкулез. Информация об это появилась в СМИ в четверг, 27 февраля. Однако в департаменте образования отметили, что это не повод объявлять карантин.

В министерстве Здравоохранения Пермского края подтвердили информацию

- По информации специалистов, заболевание было выявлено у сотрудника данного учреждения, он изолирован, проходит лечение. Поэтому осуществляется комплекс необходимых профилактических мероприятий, - сообщили в ведомстве.

Стало известно, что сотрудник детского садика №103, у которого выявили туберкулез, находился на больничном с 10 февраля. В департаменте сообщили, что 1 июля 2019 года сотрудник проходил медосмотр. Тогда никаких патологий выявлено не было.

По рекомендации Роспотребнадзора в дошкольном учреждении необходимо провести профилактические мероприятия, - сообщили в ведомстве. - Карантин в данном случае не требуется. Департамент образования находится в тесном контакте с Роспотребнадзором по Пермскому краю. Угрозы здоровью детей и взрослых нет.

Также в помещении детского сада проведут дезинфекцию и обследуют детей и сотрудников на туберкулез.

Врач-фтизиатр и представители Роспотребнадзора посетят детский сад для осмотра детей и родителей в пятницу, 28 февраля. Также будут проведены встречи с родителями для информирования о профилактических мероприятиях.

Детский сад продолжает работать. Руководство садика отказалось разговаривать с корреспондентом "КП-Пермь".

ИСТОЧНИК KP.RU

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