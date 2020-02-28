«Карантин объявлять не будем». В мэрии прокомментировали ситуацию с туберкулезом в пермском садике
В пермском садике №103 у сотрудника выявили опасное заболевание - туберкулез. Информация об это появилась в СМИ в четверг, 27 февраля. Однако в департаменте образования отметили, что это не повод объявлять карантин.
В министерстве Здравоохранения Пермского края подтвердили информацию
- По информации специалистов, заболевание было выявлено у сотрудника данного учреждения, он изолирован, проходит лечение. Поэтому осуществляется комплекс необходимых профилактических мероприятий, - сообщили в ведомстве.
Стало известно, что сотрудник детского садика №103, у которого выявили туберкулез, находился на больничном с 10 февраля. В департаменте сообщили, что 1 июля 2019 года сотрудник проходил медосмотр. Тогда никаких патологий выявлено не было.
По рекомендации Роспотребнадзора в дошкольном учреждении необходимо провести профилактические мероприятия, - сообщили в ведомстве. - Карантин в данном случае не требуется. Департамент образования находится в тесном контакте с Роспотребнадзором по Пермскому краю. Угрозы здоровью детей и взрослых нет.
Также в помещении детского сада проведут дезинфекцию и обследуют детей и сотрудников на туберкулез.
Врач-фтизиатр и представители Роспотребнадзора посетят детский сад для осмотра детей и родителей в пятницу, 28 февраля. Также будут проведены встречи с родителями для информирования о профилактических мероприятиях.
Детский сад продолжает работать. Руководство садика отказалось разговаривать с корреспондентом "КП-Пермь".
ИСТОЧНИК KP.RU