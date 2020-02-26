2020-02-26T20:12:24+03:00
Происшествия

«Была повышенная вибрация». Самолет, летевший из Москвы в Пермь, вернулся обратно из-за проблем с двигателем

Посадка прошла в штатном режиме
Елена ТРЕТЬЯКОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Самолет развернулся над Владимирской областью и вернулся обратно.Самолет развернулся над Владимирской областью и вернулся обратно.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Пермь, был вынужден вернуться обратно из-за проблем с двигателем. Через 30 минут после вылета, когда лайнер находился над Владимирской областью, в одном из двигателей возникла повышенная вибрация. Командир принял решение вернуться. Самолет запросил экстренную посадку и благополучно приземлился в Шереметьево.

- SSJ-100 совершил посадку в штатном режиме, на борту находились 78 пассажиров, пострадавших нет, - рассказали "Комсомолке" в пермском аэропорту. - Сейчас они ждут отправки в Пермь резервным бортом.

А самолет ждет внеплановая проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Дмитрий Жебелев стал советником врио губернатора Прикамья
За песни про водку заведующей пермского детского сада объявили выговор
В Перми появится музей баскетбола
Стало известно, сколько пермяки потратят на домашние блины
В Прикамье мужчина зарезал пасынка
В Губахе прошли гонки на лопатах
«Актуально и интересно»: для пермяков создали специальные сообщества «Подслушано»
В Прикамье из-за непогоды ограничат движение большегрузов
«Набросилась и начала кусать». В Прикамье женщина отсудила компенсацию за нападение собаки
Из-за столкновения фуры и бензовоза на трассе в Прикамье образовалась огромная пробка
В Перми открылись курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»
В пермских парках пройдут масленичные гуляния
2 марта в Перми стартуют продажи квартир от группы компании ПЗСП в микрорайоне Вышка II
Из бюджета Перми выделят дополнительные деньги на благоустройство дворов
В Кировском районе Перми построят новую школу
На трассе в Прикамье при столкновении с бензовозом погибла женщина
«Вы домой, а нам куда?» В Прикамье ночью приставы выселили из хостела 120 человек