«Была повышенная вибрация». Самолет, летевший из Москвы в Пермь, вернулся обратно из-за проблем с двигателем

Самолет SSJ-100, вылетевший из Москвы в Пермь, был вынужден вернуться обратно из-за проблем с двигателем. Через 30 минут после вылета, когда лайнер находился над Владимирской областью, в одном из двигателей возникла повышенная вибрация. Командир принял решение вернуться. Самолет запросил экстренную посадку и благополучно приземлился в Шереметьево.

- SSJ-100 совершил посадку в штатном режиме, на борту находились 78 пассажиров, пострадавших нет, - рассказали "Комсомолке" в пермском аэропорту. - Сейчас они ждут отправки в Пермь резервным бортом.

А самолет ждет внеплановая проверка.