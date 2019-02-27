В Перми вручили гранты участникам программы компании «СИБУР» «Формула хороших дел»

В компании «СИБУР» объявили итоги пятого конкурса социально значимых проектов в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В 2020 году в 13 городах России будут воплощены в жизнь 111 проектов.

Это грантовый конкурс, который позволит отбирать и поддерживать лучшие социально значимые инициативы региона. В этом году на участие в программе в Перми было заявлено 32 проекта по шести направлениям программы: развитие городов, образование и наука, спорт и здоровый образ жизни, охрана окружающей среды, культура и волонтерство. Среди них компания выбрала девять победителей, которые получили гранты на реализацию своих идей.

В Перми вручение грантов проходило в колонном зале Пермского государственного института культуры – давнего партнера АО «СИБУР-ХИМПРОМ».

-

- Социальная деятельность компании, как и производственная, нацелена в будущее, - отметил первый заместитель главы Перми Виктор Агеев. - Мы всегда рады поддержать столь важные инициативы крупнейшего предприятия.

-

- Мне очень приятно в очередной раз вручить в Перми гранты победителям конкурса социальных инвестиций, - обратился к присутствующим на торжественной церемонии член правления – Управляющий директор компании «СИБУР» Павел Ляхович. – Что очень важно, в Перми все социальные проекты, поддержанные компанией, успешно реализуются.

-

- Чувствуется, что авторам проектов небезразличны добрые дела, - отметил генеральный директор АО «СИБУР-ХИМПРОМ» Константин Югов. - Все их предложения идут от души, от сердца. Мы рады работать с такими партнерами и помогать им воплощать в жизнь важные для людей идеи. Эти проекты направлены на улучшение экологии, на развитие городской среды, они призваны повысить качество жизни тех, кто нуждается в помощи.

При поддержке компании в Перми будут реализовываться проекты по профориентационной работе со школьниками, по созданию буферной зоны зеленых насаждений между жилыми территориями и Осенцовским промузлом, будет открыта экологическая тропа в Серебрянском парке, появится школьная цифровая химическая лаборатория, откроется сенсорный сад для детей и взрослых с инвалидностью, также будет реализован ряд других проектов.

В этом году важным критерием отбора проектов стало применение цифровых технологий в социальной сфере.

Церемония вручения грантов проходила в колонном зале Пермского института культуры.

- Мы хотим создать в нашей школе цифровую лабораторию «ChemZone», чтобы можно было проводить исследования по новейшим методикам, реализовывать проекты и стартапы, - рассказала директор пермского МАОУ «Химико-технологическая школа «СинТез» Елена Звегинцева. – Тогда можно было бы разрабатывать новые химические продукты, помогать решать экологические проблемы микрорайона «Судазавод», где расположена наша школа.

- В Перми благодаря нашему проекту появится сенсорный сад-конструктор для тех, у кого проблемы со зрением, - объяснил директор краевого Центра комплексной реабилитации инвалидов, доктор медицинских наук Владимир Бронников. - Также будут благоустроены территории отделений медико-социальной реабилитации Дзержинского и Свердловского районов города.

- На территории парка мы обустроим экологическую тропу вдоль реки Данилиха для жителей Индустриального и Свердловского районов, - объяснила задачу проекта-победителя «Серебряный парк» председатель Пермского городского отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» Зоя Ильинская. – На этой тропе появятся современные информационные стенды и природные арт-объекты.

Полный список проектов–победителей конкурса в Перми можно посмотреть на официальном сайте программы «Формула хороших дел».

Всего за годы реализации программы компания поддержала 672 грантовых, 95 межрегиональных и 77 волонтерских проектов. В рамках данных проектов состоялись более 6 тысяч мероприятий, в которых приняли участие около 170 тысяч человек. В том числе, в Пермском крае было выделено 32 гранта, проведено 27 межрегиональных проектов, поддержано 10 волонтерских инициатив сотрудников и 3 проекта студентов.