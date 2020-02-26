«Девочка чудом осталась жива». В Удмуртии в ДТП погибла многодетная семья из Перми

24 февраля многодетная семья из Перми возвращалась из Балезино, куда они ездили к родственникам. В их автомобиле «Лада Х-Ray» ехали 36-летняя женщина, трое детей – девятилетняя, семилетняя и годовалая девочки. За рулем был 36-летний отец семейства.

Около двух часов дня, когда они находились на дороге Игра-Глазов в Игринском районе Удмуртской Республики, 35-летний лихач на «Toyota Highlander», обгоняя идущую впереди машину, выехал на полосу встречного движения. Но он не рассчитал скорость, и его кроссовер врезался в «Ладу».

Отечественная машина буквально превратилась в лепешку. Почти вся семья погибла на месте – в живых осталась только самая маленькая, годовалая девчушка. Она получила травмы и была госпитализирована.

– Девочка чудом осталась жива, – рассказала порталу «Трасса М-7 Н.Челны – Пермь» уполномоченный по правам ребенка при главе Удмуртии Ольга Авдеева. – Она серьезно травмирована, врачи оценивают ее состояние как стабильно тяжелое. Санавиацией ребенка доставили на лечение в Ижевск.

- 45-летний пассажир «Toyota Highlander» получил травмы и был госпитализирован, - сообщили в ГИБДД по Удмурсткой республике. - По факту ДТП возбуждено уголовное дело, ведется расследование.

Виновник аварии задержан.