2020-02-26T15:25:18+03:00
Общество

Региональная программа по расселению аварийного жилья в Пермском крае будет действовать еще три года

На нее выделены дополнительные полмиллиарда рублей
Ксения ОГАРЕВА
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26 февраля на заседании правительства Пермского края стало известно, что региональная адресная программа по расселению аварийного жилья продолжит действовать и после 2021 года.

- Региональная программа была утверждена на 2019 - 2021 годы, - напомнил министр строительства Пермского края Андрей Колмогоров. - За три года мы должны в общей сложности переселить 4,5 тысяч человек и ликвидировать 85 тысяч квадратных метров аварийного жилья. Так как программа по расселению аварийки оказалась успешной, то уже сегодня на ее продолжение в бюджете 2022 года предусмотрено порядка полумиллиарда рублей.

Одно из преимуществ регионального проекта - возможность предоставлять жильцам из аварийных домов не новое жилье, а социальные выплаты на приобретение собственной квартиры, если ранее они жили в квартире по соцнайму. Благодаря этому удается избежать споров по поводу месторасположения жилья и ситуаций, когда одна-единственная семья, отказывающаяся переезжать, не дает возможности снести весь дом.

Сейчас для расселения жильцов из непригодных для проживания домов в Прикамье действуют две программы - региональная и национальный проект «Жилье и городская среда». То есть деньги на жилье для переселенцев идут из двух источников: федерального и краевого. Благодаря этому есть возможность расселять дома целыми кварталами, тем самым ускоряя процесс переселения граждан и освобождая место под новую застройку. При этом средства от продажи земельных участков также направляются на расселение аварийного жилфонда.

В 2019 году в рамках обеих программ в Пермском крае в комфортное жилье было переселено 5,14 тысячи человек, расселено более 83,5 тысячи квадратных метров аварийного жилья.

- Также Пермский край наряду с еще одним регионом России в прошлом году подписал соглашение с федеральным Фондом ЖКХ сроком на 3 года - до 2021 года, - подчеркнул глава Прикамья Дмитрий Махонин. - Все это позволяет стабильно планировать расселение ветхого и аварийного жилья.

Всего за 2020-2021 годы в Пермском крае будут переселены около 9 тысяч человек и ликвидировано почти 147 тысяч квадратных метров аварийного жилья.

Дмитрий Махонин поручил Минстрою держать на особом контроле качество жилья, в которое переселяются жители Прикамья из аварийных домов. В 12 муниципалитетах, где нет подходящего жилья для переселения людей, решено приобрести квартиры в строящихся домах.

Участки, где появятся новые жилые дома, уже выделены, они расположены на территориях с развитой социальной инфраструктурой.

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