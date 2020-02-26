«Не надо сидеть дома и бояться». Пермские онкологи рассказали, как можно вовремя разглядеть рак

В феврале в Пермском крае прошла Неделя онконастороженности. Сотни пермяков приняли в ней активное участие: они проходили исследования и задавали вопросы специалистам. Но говорить об опасном заболевании XXI века можно и нужно вне зависимости от даты в календаре. Ведь вопросов о раке очень много.

Как вовремя разглядеть коварную болезнь? Есть ли шанс излечиться? Можно ли обойтись без операции? Об этом и многом другом мы поговорили с заведующим кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ, заслуженным врачом РФ, доктором медицинских наук, профессором Олегом Алексеевичем Орловым.

Заведующий кафедры онкологии, лучевой диагностики и лучевой терапии ПГМУ, заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор Олег Алексеевич Орлов.Фото: Василий Вахрин

Раковые клетки есть у каждого человека

- Давайте разберемся, что такое рак? - объясняет Олег Алексеевич. - Под этим термином сегодня подразумевается большая группа злокачественных новообразований: это сам рак, злокачественные лимфомы, нейроэндокринные опухоли, гастроинтестинальные опухоли и другие виды. Рак развивается из собственных тканей организма человека, когда клетки под воздействием различных факторов внутренней или внешней среды постепенно превращаются в злокачественные.

Злокачественные клетки существуют у каждого человека. Но наша иммунная система сначала их блокирует, а потом убивает. В какой-то момент и это может случиться в любом возрасте - иммунная система по какой-либо причине дает сбой. Послужить этому может любая стрессовая ситуация: грипп или пневмония, перенесенные на ногах, смерть близкого родственника, увольнение с работы…

Стрессовая ситуация снижает уровень иммунного ответа организма, и злокачественные клетки оказываются не заблокированными. В этом состоянии они могут находиться длительное время, но постепенно все равно начинают расти. Каждая клетка начинает ускоренно делиться, и организм уже перестает контролировать этот процесс.

Онкологи отмечают, что локализация рака у мужчин и у женщин существенно отличается.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Когда время упущено

- Самая главная проблема борьбы с онкологическими заболеваниями в том, что от появления таких незаблокированных клеток до появления опухоли, которая начинает давать клинические проявления, проходят годы: от трех до десяти лет, а человек в это время ничего не чувствует, - объясняет профессор. - Еще одна российская беда, которая не дает возможности поставить диагноз на ранних стадиях: нам все время кажется, что за наше здоровье должен отвечать кто-то другой, но никак не мы сами. А ведь у каждого жителя Пермского края сейчас есть возможность прийти в поликлинику и пройти профилактическую диспансеризацию. Если у него будет выявлена какая-либо патология, то человека отправят на второй этап, чтобы уточнить диагноз. Однако на первый этап диспансеризации приходят лишь 70 - 80 % жителей края, а на второй и того меньше.

Нередко от родственников онкобольного можно услышать следующую фразу: «У него выявили рак третьей или четвертой стадии, и сейчас важен каждый день, каждая неделя, чтобы вылечить его».

- Скажу сразу, в такой ситуации ни день, ни неделя уже не имеет никакого значения, - объясняет Олег Орлов. - Помочь человеку с запущенной стадией злокачественной опухоли, как правило, невозможно. И об этом надо говорить честно.

Где «подстелить соломку» женщинам?

Достаточно часто врачи стали находить опухоли у мужчин и у женщин в почках и в мочевом пузыре. А вот рак желудка, который многие десятилетия занимал первое место, ушел на шестую-восьмую позиции, но до сих пор остается на втором месте по смертности после рака легкого.

Онкологи отмечают, что локализация рака у мужчин и у женщин существенно отличается.

- У женщин на первом месте уже много лет находится рак молочной железы, - объясняет Олег Алексеевич. - Потом - рак кожи и на третьем месте - рак ободочной кишки. Чтобы выявить самый часто встречающийся рак молочной железы, женщинам необходимо проходить профилактическую маммографию в рамках диспансеризации. А в межскрининговом промежутке проводить обязательный ежемесячный самоконтроль: свои руки, своя молочная железа и женщина, которая сама несет ответственность за свое здоровье.

Это мамограф, с помощью которого исследуется молочная железа.Фото: Василий Вахрин

Вот подтверждение этому правилу: американские врачи подсчитали, что обнаружить шестисантиметровую опухоль в молочной железе женщина может случайно, в момент, когда одевается или просто подложила руку, а ведь это уже глубокая третья стадия заболевания. Если женщина периодически занимается самообследованием, то она в состоянии найти у себя опухоль диаметром до двух сантиметров. А вот если она обучена самообследованию и делает это ежемесячно, то в состоянии найти у себя даже сантиметровую опухоль. Согласитесь, разница серьезная.

Что делать, когда пациентка обнаружила у себя уплотнение в молочной железе?

- Не нужно сидеть дома и бояться, а надо срочно идти на прием к своему гинекологу, - объясняет профессор Олег Орлов. - Сейчас именно этот врач отвечает за первоначальную диагностику, а дальше он либо отправит вас к онкологу, либо сам будет наблюдать за ситуацией. А вот сразу бежать в онкодиспансер не стоит, так как врачи-онкологи не являются первичным звеном в этой цепи. Онкологи принимают только тех пациентов, которых к нему направили другие врачи с подозрением на рак.

Существуют ли симптомы, по которым женщина сможет понять, что у нее рак молочной железы? Увы, нет. Эта болезнь дает общую симптоматику только на запущенных стадиях. Да и то главный симптом состоит в том, что опухоль начинает прощупывается. Поэтому самая главная задача женщины - внимательно следить за своей грудью!

Стоит отметить, что 70% диагнозов «рак молочной железы» у пациенток из Пермского края сейчас ставится на первой-второй стадиях. Больше 60% операций в Краевом онкодиспансере выполняется органосохраняющими. Это делается исключительно при информируемом согласии пациента. Наш опыт таких хирургических вмешательств насчитывает более 30 лет у нескольких тысяч больных.

Это флуоресцентная видео-система для диагностики и лечения онкозаболеваний.Фото: Василий Вахрин

А где - мужчинам?

- У мужчин на первом месте находится рак легкого, затем рак предстательной железы, на третьем - опухоли кожи, - отмечает профессор Орлов. - Причем рак предстательной железы за несколько лет с шестого-седьмого места резко переместился на второе. Поэтому есть смысл остановиться на нем подробнее.

Симптоматика рака предстательной железы и симптоматика простатита очень похожи. И поскольку простатит сегодня весьма распространен, задача мужчин - постоянно проверяться у уролога, сдавать кровь на простат-специфический антиген, начиная с 40 - 45 лет.

Что обязательно должно насторожить мужчину: неприятные ощущения в области промежности, нарушение мочеиспускания, изменение характера струи. И если появились такие проблемы, то главным советником пациента должен стать доктор, а не телевизионная реклама.

- Хочу отметить, что ни в одной стране мира нет такого количества фармацевтической рекламы, как у нас, - сетует доктор. - Поэтому нередко случается, что человек чувствует, что у него что-то не так с мочеиспусканием, и идет не к врачу, а в аптеку. Там покупает рекламируемые лекарства и пьет их, хотя никто ему даже диагноза не поставил. И так он месяцами, а то и годами лечит так называемый «простатит» или «аденому», а там давно ни то, и не другое.

И чем позже пациент обращается к специалисту, тем меньше шансов будет ему помочь. А ведь на ранних стадиях рак предстательной железы даже не требует оперативного вмешательства, достаточно будет просто гормонотерапии.

Это компьютерный томограф, совмещенный с рентгеном.Фото: Василий Вахрин

О прогнозах в лечении рака

Первая и вторая стадии злокачественных опухолей в наше время достаточно успешно лечится. 96 - 98% пациенток с раком молочной железы первой стадии переживает пятилетний рубеж, 94% - десятилетний рубеж. Когда речь идет о второй стадии, то процент чуть ниже. А вот в третьей стадии пятилетний рубеж переживает только треть больных.

Про излечение рака простаты сказать однозначно нельзя, потому что он бывает очень разным. Но при первой стадии результаты лечения остаются весьма обнадеживающими.

Сейчас врачи-онкологи обладают широким арсеналом средств для лечения злокачественных опухолей, но хирургический метод остается основным. Существует два вида операций - открытая и эндоскопическая. Эндоскопическая является менее травматичной, однако более длительной по времени, так как доктору приходится работать с видеокамерой используя специальные инструменты, которые вводятся в зону операции через специальные проколы. Но есть ситуации, в которых нельзя оперировать эндоскопически, к примеру, если размер опухоли превысил определенную отметку.

Кроме оперативного вмешательства существует метод лучевой терапии, которая только начинает использоваться. Опережающими темпами развиваются лекарственные методы лечения рака. Сегодня это не только химиотерапия, но и гормонотерапия, таргетные и иммунотерапевтические препараты, которые дают хорошие результаты даже в тех случаях, когда в прежние годы мы уже ничем не могли помочь.

Лечение злокачественных новообразований чаще всего требует комбинированной или комплексной терапии, то есть сочетание нескольких методов.

Но самое важное – любите себя и помните – ваше здоровье – это, прежде всего, ваша ответственность!

КСТАТИ

В рамках реализации федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями», который входит в национальный проект «Здравоохранение», инициированный президентом Владимиром Путиным: в Пермском крае дополнительно открыто 235 кабинетов по раннему выявлению заболеваний. Здесь каждый человек может пройти раннее скрининговое обследование. Для работы в этих кабинетах прошли обучение 576 медицинских работников. Это - основные специалисты первичного звена, чья квалификация и инструментарий позволяют им заподозрить опухоль по малейшим симптомам. С момента открытия кабинетов зарегистрировано порядка 270 тысяч обращений, по итогам обследования выявлено 450 злокачественных новообразований, из них 238 - на ранних стадиях.