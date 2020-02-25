Качество лечения зависит от уровня специалистов

Медицинский центр «Евромедсервис» в минувшем году во второй раз принял участие в конкурсе «Клиника года», организованном «Комсомольской правдой». По итогам 2018 года центр занял первое место в номинации «Услуги в области проктологии». А в конкурсе «Клиника года - 2019» «Евромедсервис» победил сразу в двух номинациях: «Услуги в области проктологии» и «Услуги в области хирургии». Чем вызван такой успех, мы решили узнать у директора Центра проктологии, онкологии и эндоскопии «Евромедсервис», кандидата медицинских наук Андрея Лисичкина.

- Андрей Леонидович, победителей в конкурсе «Клиника года» определяют пациенты, которые голосуют за медицинские учреждения, которые ценят и которым доверяют. У вашего центра, похоже, проблем с доверием пациентов нет.

- В июне этого года нашей клинике исполняется 15 лет. Это достаточно большой срок для города, где все серьезные медицинские учреждения можно пересчитать по пальцам. И за эти 15 лет жители Перми хорошо узнали нас, и сейчас мы, хотя практически и не рекламируем себя, имеем постоянный поток новых пациентов.

В конкурсе «Клиника года - 2019» «Евромедсервис» победил сразу в двух номинациях: «Услуги в области проктологии» и «Услуги в области хирургии».Фото: Василий Вахрин

Мы не беремся, как большинство клиник, за все медицинские профили. У нас основное направление - колопроктология и онкология толстой кишки. Мы специализируемся на этом, поэтому являемся лидерами в регионе, что и подтвердил еще раз конкурс «Клиника года».

Сейчас большинство людей понимает, что не стены клиники определяют качество лечения, а специалисты и соответствующее оснащение.

Наши врачи постоянно совершенствуются в своей специальности. Потому что в последние годы в медицине все быстро меняется: технологии, подходы, взгляды. Я постоянно циркулирую между Европой и Америкой, общаюсь со специалистами из других стран. Следующую неделю проведу на колопроктологической конференции в Израиле. В ноябре месяц стажировался в одной из лучших клиник США, изучал новые технологии, чтобы внедрять их в Перми. Другие наши специалисты также регулярно стажируются - кто за рубежом, кто в ведущих клиниках Москвы.

Мы также постоянно обновляем наше оснащение, потому что оно устаревает быстрее, чем кончается гарантия. Конечно, можно работать и по старинке. Только на пациентах это скажется не лучшим образом.

- В последнее время очень обострилась проблема онкологии. Ваш центр наряду с проктологией занимается ведь и вопросами онкологии?

- Онкология - очень широкое понятие. Это настолько неоднородное заболевание, что рак даже одного органа может иметь разные характеристики. И необходимы различные подходы к его лечению.

Поэтому мы тоже не беремся за всю онкологию. Занимаемся, в основном, толстой кишкой. Рак толстой кишки - один из самых часто встречающихся. И это единственный орган, где возможна не только диагностика рака, но и профилактика - процедура колоноскопия.

- То есть, если регулярно проходить колоноскопию, то рака толстой кишки не будет?

- Именно так. У 47 - 48 процентов людей с возрастом в кишечнике образуются полипы. Поначалу это безобидные грибочки, которые вырастают из стенки кишечника и продолжают расти, никак себя не проявляя. Но когда они достигают размера полутора-двух сантиметров, происходит превращение полипа в злокачественное новообразование. Так возникает почти 98 процентов случаев рака толстой кишки. Кроме колоноскопии достоверных и надежных способов ранней диагностики на сегодняшний момент нет, анализ кала на скрытую кровь и специфический антиген мало чувствительны. Во время колоноскопии полипы выявляются и удаляются. Поэтому, если эту процедуру регулярно проходить раз в три года, начиная лет с 40 - 45, то почти на 100 процентов можно застраховать себя от рака толстой кишки.

Награждение победителей.Фото: Василий Вахрин

На Западе существуют механизмы, практически принуждающие людей проходить колоноскопию. К примеру, если немец, который ежемесячно платит за свою медицинскую страховку 300 евро, не пройдет колоноскопию, когда ему было назначено, то стоимость его страховки сразу значительно увеличится. Потому что он не прошел своевременно профилактику от рака.

У нас такой системы нет. Поэтому медицинско-грамотные люди приходят к нам сами, даже без направления, чтобы пройти колоноскопию.

Мы недавно посчитали, что провели около 10 тысяч процедур колоноскопии. И из каждой тысячи пациентов, которые проходили ее у нас, примерно у 470 человек наши специалисты обнаружили либо полипы, либо уже ранние стадии рака. Поэтому я призываю всех пермяков заботиться о своем здоровье и не забывать, что ранняя диагностика рака позволяет полностью излечить болезнь. Однако диагностика - лишь небольшая часть работы центра. У нас внедрены современные технологии, которых нет ни в одном лечебном учреждении региона, применяемые при лечения геморроя, анальных трещин, свищей, небольших опухолей прямой кишки. Многие специалисты в крае оценили наш уровень работы и направляют к нам своих пациентов. А «Комсомольской правде» мы благодарны за постоянное внимание к медицинским проблемам региона, которых, как известно, не так мало.