Песок-убийца. Неожиданные и малоизвестные факты о песке и соли, которыми посыпают наши дороги

Нынешняя зима стала настоящим испытанием даже для закаленных омичей. Снегопады буквально накрывают город и парализуют движение. Дорожники не успевают расчищать улицы и вывозить снег на полигон, а метеорологи уже отмечают, что таких обильных снегопадов не было с 1921 года: осадков нынче почти в два раза больше нормы.

И такой разгул стихии нынче накрывает не только сибирские города. Например, в Канаде мэр Ньюфаундленда запретил местным жителям выезжать на улицы, чтобы те не мешали уборочной технике. В других городах Канады мэры призывают горожан брать с собой лопаты и соль. А когда в одном из них - в Ванкувере - в магазинах закончились реагенты, разгневанные жители потребовали от мэрии поделиться своими запасами.

Как отмечают специалисты, объемы потребления антигололедных реагентов растут во всем мире. Так, американцы за последние десять лет увеличили их использование в четыре раза и теперь за зиму высыпают на дороги порядка 24 миллионов тонн материалов. Норвегия и Швеция - до 350 тысяч и 130 тысяч тонн соответственно. Другие странные не отстают.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="272" height="480" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/762227" frameborder="0"></iframe> Смотрим, из чего состоит то, что мы называем песком и чем у нас посыпают дороги.

Почему так происходит, и какие противогололедные реагенты рекомендуют ученые?

Не сыпьте натрий хлор на рану

За рубежом до сих пор активно используют обычную соль (хлорид натрия, техническая соль, NaCl), однако экологи во всем мире призывают сокращать применение хлорида натрия за счет добавления к нему других видов солей.

- Дело в том, что применение только хлорида натрия уплотняет грунт, из-за чего затрудняется водо- и воздухообмен, а недостаток кислорода и воды губителен для растений, - объясняют специалисты. - Поэтому «засоленность» в окружающей среде является одной из главных забот экологов во всем мире.

Вот из чего состоит то, что мы называем песком.

Песок-убийца

Существует масса исследований, которые доказывают, что песок и пескосоляная смесь могут быть очень опасными. Исследования российского университета при Министерстве здравоохранения РФ подтвердили, что песчаный смет на дороге представляет крайне токсичную смесь, способную вызывать заболевания легких и сердца.

Более того, при потеплении из-за песка с солью в асфальте образуются трещины. Не говоря уже о забитых ливневых канализациях, загрязнении воздуха и водоемов.

Американские экологи при этом утверждают, что песок, разбрасываемый на дорогах, оказывает негативное влияние на водные организмы значительно сильнее, чем реагенты. По мнению ученых, он засоряет места обитания личинок насекомых, живущих в ручьях и водоемах. Это влияет на всю цепочку питания и сказывается в итоге на рыбах.

При этом реагенты, которые используют на дорогах зимой, настолько сильно разбавляются талым снегом, что их доля становится ничтожной. Так, в Москве реагенты используются более 10 лет, и данные экологического мониторинга показывают, что содержание хлоридов в водных объектах находится в разы ниже допустимых концентраций, а уровень засоления почв в норме.

В некоторых городах России до сих пор применяют песок и смеси как способ борьбы с гололедом. И тогда картина выглядит примерно как в Омске: если на дороги города зимой высыпают 60 тысяч тонн песка за сезон, именно песок и становится основой той грязной «каши», которая образуется на дорогах и так не радует взгляд омичей.Песок - источник грязи

Весной проблема только усугубляется: снег и лед тают, а песок остается. Поскольку, по словам дорожников, убрать песок с поверхностей дорог крайне тяжело или вовсе невозможно, он превращается в убийцу для жителей города и окружающей среды.

Абразива в песке - не больше 20 процентов, остальное - это пыль.

Дышим пылью и песком

Грязный воздух - большая проблема для миллионного Омска, которая приводит к развитию самых серьезных заболеваний, в том числе к онкологии.

По данным регионального Министерства здравоохранения, 11,4% случаев зафиксированных злокачественных новообразований приходятся на трахею, бронхи и легкие. Кроме этого, не радует и статистика по другим заболеваниям ЛОР-органов. Среди омичей распространены хронические болезни миндалин и аденоидов.

Как считает омский эколог Сергей Костарев, одной из причин заболеваний органов дыхания является пыльный воздух:

- В Омске фиксируется много заболеваний, которые характерны для шахтеров. Откуда здесь шахты?! Даже у некурящих находят эмфизему легких. Считаю, что причина - пыльный воздух.

Как бороться с пылью, если каждую зиму для борьбы с гололедом город использует более 60 тысяч тонн пескосоляной смеси?

Дорожники признают, что убрать весной песок невозможно, и транспорт быстро истирает эту смесь, наполненную отходами сгорания двигателей и другими канцерогенами, и превращает ее в пыль. Таим образом, весь весенне-летний сезон жители Омска дышат тоннами песка, напитанным машинным маслом, горючим и прочими вредными примесями.

Минеральный выход из положения

При растущем автомобильном потоке и однозначном вреде технической соли и песка выходом из положения дорожники во всем мире видят в применении многокомпонентных материалов. Соли нескольких элементов, соединенные в одной грануле, плавят лед при более низких температурах, чем обычная соль, и при этом менее агрессивны к металлам и почвам. Среди составляющих отечественного материала такого типа есть, в том числе формиат натрия - биоразлагаемая соль, которая распадается на воду и углекислый газ, не накапливаясь в грунте, и снижает коррозию металла. Такую технологию уже с успехом применяют в десятках городах России, при этом количество аварий и травматизма из-за зимней скользскости существенно снижается.

ВАЖНО

Многокомпонентные противогололедные материалы в сухой или двухфазной композиции в России применяют более 50 городов. В создании двухфазных материалов были учтены исследования не только отечественных ученых, но и передовые практики из-за рубежа. Таким образом, наш город тоже вошел в растущий мировой тренд по технологичному и безопасному содержанию дорог зимой.