«Дебоширы стали ездить на поездах». Сотрудники пермского линейного отдела полиции рассказали о своей работе

18 февраля отмечается профессиональный праздник сотрудников органов внутренних дел на транспорте. В этот день сотрудники Пермского линейного отдела полиции подвели итоги своей работы за 2019 год.

Кражи – бич железной дороги

- Всего в 2019 году было зарегистрировано 2309 заявлений о преступлениях и происшествиях, совершенных на транспорте, - рассказал заместитель начальника Пермского ЛО МВД России на транспорте Максим Собин. – Большая часть преступлений – это хищения на железнодорожном транспорте личных вещей: сотовых телефонов или денег.

На втором месте – преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, на третьем – преступления экономической и коррупционной направленности. Из незаконного оборота было изъято 2 единицы огнестрельного оружия, 18 единиц боеприпасов и 752 грамма пороха.

На акваториях Пермского края сотрудники транспортной полиции провели более 50 рейдов и изъяли 300 килограммов незаконно выловленной рыбы. У браконьеров забрали 28 плавсредств, 700 метров сетей и одно пневматическое ружье для ловли рыбы.

Тяжких преступлений – убийств, изнасилований, тяжких телесных повреждений - в минувшем году на транспорте зарегистрировано не было, зато линейным полицейским удалось раскрыть убийство, совершенное 15 лет назад.

В поездах дебоширят вахтовики

Майор полиции Вера Шелонникова, подполковник Сергей Терентьев и подполковник Максим Собин на пресс-конференции.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Всего в Пермском крае работает 320 сотрудников транспортной полиции, которые обеспечивают порядок на водном, воздушном и железнодорожном транспорте. Во время дежурства они всегда оснащены персональными видеорегистраторами «Дозор-77».

- В течение года было задержано 13 человек, находящихся в розыске, в аэропорту пресечено 16 попыток перевезти запрещенные предметы и вещества, - говорит заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Пермского ЛО МВД России на транспорте Сергей Терентьев. – В последний раз авиадебошира мы задерживали в 2018 году, когда пассажир рейса Новосибирск-Москва, летевший в бизнес-классе, очень вольготно себя вел, угрожая пассажирам и экипажу. В 2019 году подобных инцидентов в Пермском крае не было, зато на железной дороге мы задержали 219 дебоширов, которые распивали спиртное и хулиганили. Чаще это вахтовики, которые возвращались домой с вахты большими группами по 5-8 человек.

После объяснения в полиции им приходилось покупать новый билет до дома и оплачивать штраф. Однако на железной дороге нет так называемого «черного списка» пассажиров, поэтому железнодорожного дебошира не имеют права не пустить на поезд в следующий раз.

Дети и железная дорога несовместимы

В минувшем году 599 несовершеннолетних было доставлено в отдел полиции за совершение правонарушений. Это и кражи, и распитие спиртного и самовольные уходы из дома. Но были в 2019 году случаи травмирования и гибели детей.

- В начале марта на железной дороге травмировался 17-летний житель поселка Кез, который был зацепером и спрыгнул с подножки пассажирского поезда, ударившись о рельсы головой, - рассказала начальник отделения по делам несовершеннолетних Пермского ЛО МВД России на транспорте Вера Шелонникова. – В апреле на перегоне «Комсомольская – Пермь Сортировочная» 15-летний школьник перебегал железнодорожные пути перед близко идущим транспортом и получил травму. Ранее он уже задерживался за проход по ж/д путям в неустановленном месте. Еще одна трагедия произошла в поселке Кез в январе. 17-летняя девушка самовольно шагнула под грузовой поезд и скончалась.

Поэтому особое внимание профилактической работе сотрудники отделения по делам несовершеннолетних линейной полиции уделяют в тех населенных пунктах, которые железная дорога разделяет пополам. Они проводят профилактические мероприятия и рейды по предупреждению детского травматизма.