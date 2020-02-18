2020-02-18T12:23:35+03:00
Общество

Весна в Прикамье будет теплой, ранней и бурной

Она грозит сильным половодьем
Андрей МАТЛИН
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Ледохода долго ждать не придется.Ледохода долго ждать не придется.Фото: Василий Вахрин
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Зима в Перми была аномально теплой. Синоптики подчеркивают - самой теплой за всю историю метеонаблюдений. Какой же будет весна?

- Весна уже наступила, - говорит инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. - Пока она пришла на Европейскую часть страны, но пожалует и к нам. Еще несколько дней, и снег в центральных регионах растает. А это всегда весной дает сразу несколько градусов плюсом, поскольку белый снежный покров перестает отражать солнечные лучи, и земля быстрее прогревается. У нас в Прикамье, правда, снег быстро не сойдет - его накопилось в полтора раза больше нормы. Но теплый воздух будет затекать к нам с запада и с юга.

Морозов больше не будет

Собственно, это уже происходит. На этой неделе теплый субтропический воздух с Атлантики дошел до Урала, и у нас случилась февральская оттепель. К вечеру среды воздух прогреется до +2 градусов, такая температура сохранится до пятницы. Ожидаются сильные ветры и снегопады.

К субботе похолодает до -2, а в праздничное воскресенье, 23 февраля, столбик термометра опустится до -5 градусов.

- Сильных морозов больше не ожидается, - продолжает Андрей Шихов. - Но похолодания вполне возможны. Например, в 2008 году в марте воздух прогревался до +15 градусов, а в апреле в течение нескольких дней столбик термометра опускался до -10 градусов. Посмотрим, как будет на этот раз.

Метеорологи ожидают, что весна у нас может оказаться не только ранней, но и бурной с точки зрения половодья.

- Пользователи соцсетей выкладывают снимки снежных запасов на севере Прикамья в районе рек Вишеры, Колвы, они впечатляют, - отмечает Андрей Шихов. - Талая вода из северных речек вскоре начнет поступать в Камское водохранилище, и у нас может случиться один из самых интенсивных паводков. Обычно при наступлении ранней весны период таяния снега растягивается, и угроза обильного половодья снижается. Но не на этот раз: переувлажненная из-за сильных летних и осенних дождей почва просто не сможет впитать избыток влаги.

Иными словами, спасателям и жильцам домов, традиционно попадающих в зону риска затопления, не стоит рассчитывать на милости природы, а лучше заранее подготовиться к вероятным испытаниям.

Как пережили зиму растения

Дачникам и огородникам также следует учесть особенности погоды-2020.

- Сильных морозов в осенне-зимний сезон не было, и растения хорошо пережили эту зиму, - отмечает доцент Пермского государственного аграрно-технологического университета Антон Лещев. - Но при раннем наступлении весны стволы деревьев и кустарников часто подмокают и выпревают из-за скопившихся талых вод, а также поражаются ожогами от мартовского солнца. Если есть возможность, нужно обеспечить отвод воды из приствольных кругов, а молодые саженцы - притенить садовым нетканым материалом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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