«Плакал и умолял не бить». В Прикамье начальник угрозыска час избивал 16-летнего подростка

В ближайшее время бывший начальник отделения уголовного розыска по Красновишерскому району сядет на скамью подсудимых. Он обвиняется в «Превышении должностных полномочий с применением насилия». Наказание, которое может ему грозить – от трех до 10 лет лишения свободы.

Пострадавшим оказался 16-летний школьник из Красновишерска, который минувшей осенью стоял возле местного магазинчика со своими друзьями и что-то обсуждал. В какой-то момент один подросток из этой компании громко высказался нецензурной бранью. Рядом проходил полицейский и посчитал, что эти слова были адресованы именно ему, поэтому схватил первого попавшегося ребенка и начал удерживать его.

- Затем начальник отделения уголовного розыска вызвал служебный автомобиль и, применяя к подростку физическую силу, посадил его в салон и доставил его в отдел полиции, - рассказал «КП»-Пермь» руководитель Чердынского МРСО СУ СКР по Пермскому краю Дмитрий Пауль. – Пока ехали в участок, полицейский бил задержанного подростка по различным частям тела. Продолжилось это и в отделе полиции, пока за школьником не приехал отец. Длилось это больше часа.

На камеры видеонаблюдения не попал момент, когда полицейский начальник схватил парня и посадил в машину, зато подросток каким-то чудом успел включить на сотовом телефоне диктофон и записать звуки всего того, что с ним происходило на протяжении полутора часов общения с полицейским. А там – звуки ударов, угрозы, плач, испуг и крики «не бейте, пожалуйста».

Следователи провели фоноскопическую и медицинскую экспертизу и возбудили уголовное дело. Выяснилось, что те нецензурные слова, которые стали «спусковым крючком» в этом конфликте, действительно были адресованы не сотруднику правоохранительных органов, а сказаны совсем по другому поводу, а пострадавшему подростку пришлось пережить из-за этого шокирующее «приключение».

Конечно, школьник и сам не ангел, он состоит на учете в полиции за мелкое хулиганство, но характеризуется нормально, воспитывается в полной семье.

После этого ЧП в отделе полиции была проведена служебная проверка. Устроившего самосуд начальника отделения угрозыска уволили. Он прослужил в органах без малого 20 лет. А сейчас ему грозит реальный срок. Начальнику районной полиции, у которого служил столь неуравновешенный подчиненный, объявили строгий выговор.

- Следствием собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.