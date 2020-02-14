«Я командую на работе, а дома главный муж». Добрая история любви от пермских полицейских

Добрую историю любви рассказали в День Святого Валентина в пермской полиции.

- Речь идет о семье Султановых из Соликамска, - поделились в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. - Дарья – майор полиции, работает начальником отдела в северной части города Соликамска. Ее муж – капитан полиции Тимур Султанов служит сотрудником уголовного розыска на юге райцентра. Судьба свела их, когда они приехали на вызов о плачущем в квартире малыше.

Из него получится замечательный муж и отец

- Обеспокоенные соседи позвонили и сообщили, что хозяева устроили шумное застолье, а их новорожденный постоянно кричит, – вспоминает Дарья Султанова. – Выяснилось, что мать малыша распивала с сожителем спиртное, а ее младенец в это время кричал, не переставая. Ребенок был голоден, его нужно было переодеть и поменять пеленки, но в доме не нашлось чистых вещей для ухода за новорожденной крохой.

Это уже потом выяснилось, что горе-мамаша была лишена родительских прав в отношении своих старших детей. Но женщина родила еще одного ребенка, и свои первые дни жизни младенец провел в антисанитарных и опасных условиях.

Закутав малыша в теплое одеяло, Дарья села в патрульную машину, но кроха продолжала надрывно плакать. Подошел Тимур. Он взял ребенка на руки, немного покачал, и тот утих.

- Тогда-то у меня и мелькнула мысль, что из Тимура выйдет хороший семьянин и отец, - улыбается майор полиции Дарья Султанова.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю.

А через несколько лет состоялась их свадьба. Это случилось 6 июля, в День рождения Тимура. Именно он настоял на этой дате, чтобы никогда не забыть тот день, когда нужно будет поздравлять супругу с очередной годовщиной свадьбы.

Дочь выросле на работе

На бракосочетание влюбленные, как и большинство гостей, пришли в форме. И под громкие аплодисменты собравшихся обменялись кольцами. Зато вечером, на праздничном банкете, молодожены предстали перед гостями в традиционных свадебных нарядах.

Фото: предоставлено ГУ МВД России по Пермскому краю.

- Мне, как руководителю, положено командовать на работе, а дома главный – Тимур, - признается супруга. - Мы с дочкой во всем ему подчиняемся.

Несколько лет назад у Султановых родилась дочь Устинья. Родители шутят, что она «выросла» на работе. Не по годам самостоятельная девочка знает, что такое подъем по тревоге и чем укомплектован тревожный чемодан. И пока майор Султанова проводит оперативку с подчиненными и подводит итоги дня, Устинья делает уроки.

- Забота, понимание и любовь – вот то, на чем строится наша жизнь, - говорят супруги. - Все важные решения мы принимаем сообща на семейном совете. И очень благодарны родителям и друг другу за поддержку. А еще судьбе и органам внутренних дел – за шанс быть счастливыми.