2020-02-14T10:05:10+03:00
Общество

«Она в любой момент может потерять сознание». Неизвестная болезнь одолела пермскую первоклассницу

Алене Шатровой нужно срочно сделать дорогостоящий генетический анализ
Алена ОВЧИННИКОВА
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Улыбчивой пермской первокласснице нужна помощь неравнодушных пермяков. Фото: фонд "Берегиня".Улыбчивой пермской первокласснице нужна помощь неравнодушных пермяков. Фото: фонд "Берегиня".
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У улыбчивой пермской первоклассницы Алены Шатровой неизвестное заболевание. Девочка вроде бы живет обычной жизнью счастливого ребенка, но в любой момент может потерять сознание. Такие приступы случились уже несколько раз.

Впервые это произошло три года назад, когда Алена потеряла сознание прямо в детском саду. Тогда, возможно, все и не приняли во внимание серьезность ситуации, пока приступ не повторился снова. К счастью, это произошло в садике, поэтому врачи успели оказать ребенку помощь.

- И теперь сердце мамы не на месте, каждую секунду она испытывает страх за жизнь родной доченьки, - говорят в пермском благотворительном фонде «Берегиня». – Ей страшно представить, что случится, если Аленке не смогут вовремя оказать помощь, особенно если это случится в угрожающей жизни обстановке, например, в дороге.

- Мы прошли все, что только можно: МРТ, КТ, ЭЭГ, сдавали всевозможные анализы, посетили невролога, кардиолога, генетика, эндокринолога, отоларинголога, окулиста но однозначного диагноза у нас нет до сих пор, - говорит Татьяна, мама девочки.

Чтобы установить диагноз и назначить правильное лечение, нужен дорогостоящий генетический анализ стоимостью 46 000 рублей. Родители не в силах заплатить такую сумму самостоятельно, поэтому обратились в благотворительный фонд.

Активной и любознательной девочке так хочется заниматься любимыми делами: рисовать, участвовать в конкурсах и спортивных состязаниях, заниматься хореографией и театральным мастерством. Но эти занятия пришлось прекратить из-за возможных приступов. Сейчас без диагноза и лечения ребенку опасно даже посещать школу, не говоря уже о кружках.

Помочь узнать девочке и ее маме о неизвестном заболевании можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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