«Это выколачивание денег». Директор школы в Пермском крае обвинил многодетную мать в мошенничестве

- Все доводы истца – это простое выбивание денег из школы, - считает директор школы в селе Перемское Добрянского района Владимир Паршаков. – Это похоже на обычное мошенничество – выколотить из нас деньги. Диана сейчас прыгает и танцует, активно участвует в жизни класса. А мама по любому поводу бегает в школу и поняла, что сейчас может хорошо заработать на том несчастном случае.

Пошла на поводу у детей

«Мошенница» в данном случае - это многодетная мама шестерых детей, которая обратилась в суд, чтобы компенсировать моральный вред, причиненный ее дочери на уроке физкультуры. В 2017 и 2018 году ее семья, к слову, была признана «Лучшей многодетной семьи Добрянского района». И сейчас на судебном процессе женщине пришлось выслушать немало нелестных слов о себе от директора школы, где учатся несколько ее детей.

- Было бы у меня два ребенка, я бы два раза в школу пришла, а у меня их шесть, поэтому в школу я прихожу шесть раз, - объясняет женщина. – Я интересуюсь своими детьми и помогаю учителям в организации праздников, потому что вхожу в родительский комитет.

Мама Дианы считает, что когда ребенок находится в школе, отвественность за его жизнь и здоровье несет администрация.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

История с травмой ее девятилетней дочери Дианы случилась год назад, 23 января 2019 года, на уроке физкультуры в четвертом классе перемской сельской школы. Педагог начальных классов Светлана Конюхова повела детей на улицу кататься на лыжах. Тема урока была «скользящий шаг». Первую половину физкультуры ребята катались вокруг школы, а потом упросили учительницу, чтобы та разрешила им покататься с горки за территорией школы.

Гора длиной 100-150 метров не входит в список закрепленных за школой безопасных мест для катания на лыжах, но учительница на свой страх и риск согласилась, хотя прекрасно знала, что делать этого нельзя, так как незадолго до этого проходила инструктаж.

Второе грубое нарушение, которое допустила учитель: по правилам при съезде с горы, расстояние между лыжниками должно быть не менее 30 метров, а педагог разрешила четырем девочкам скатиться с горы одновременно, взявшись за руки. Учительница взяла у них лыжные палки, а сама осталась ждать внизу.

Когда четвероклассницы выстроились цепочкой и начали съезжать, на пути у них оказался одноклассник, который не успел отъехать с дороги из-за того, что у него сломалось лыжное крепление. Диана налетела на лыжу мальчика, упала и закричала от боли. У нее оказалась сломана правая ключица, причем, перелом оказался со смещением.

Рука укоротилась на 13 миллиметров

- У нас тут недоразумение случилось, придите в школу, - позвонила маме Дианы классный руководитель.

- Я в чем была – сланцах, кофте - помчалась в школу, - вспоминает мама девочки. - Пришла, у меня ребенок никакой: рука висит, вся в слезах. Мы уже поняли, что у нее перелом, зафиксировали и уехали в травмпункт. Врачи наложили Диане повязку и сказали купить специальные кольца Дельбе. Она носила их три месяца.

После ЧП на уроке физкультуры в школе создали специальную комиссию и провели служебную проверку. Выяснилось, что подписи Дианы в журнале о прохождении инструктажа по технике безопасности не было.

- Это накладка произошла, - объяснил директор. – Учитель инструктаж провела, но своевременно журнал не заполнила. Да, педагог нарушила правила безопасности, пошла у детей на поводу, за что получила дисциплинарное взыскание в виде выговора и сейчас она уволилась. Но с исковыми требованиями мы все равно не согласны. Да, травма была, но не до такой степени, какая описана в исковом заявлении.

Директор школы не признал исковые требования.Фото: Алена ОВЧИННИКОВА

Эксперты сделали заключение, что девочке был нанесен вред здоровью средней тяжести, вдобавок ключица срослась так, что одна рука оказалась короче другой на 13 миллиметров, поэтому мама в своем исковом заявлении попросила компенсировать ее дочери моральный вред в размере 500 тысяч рублей.

Как добраться до массажа и бассейна?

- Я считаю, что, когда ребенок находится в школе, ответственность за его жизнь и здоровье несет руководство школы, а оно грубо нарушило все правила, и моя дочь получила сложный перелом, и вряд ли когда-нибудь еще встанет на лыжи, - объясняла женщина. – У нее до сих пор остался страх. Вдобавок кто не был в такой ситуации, вряд ли поймет, что нам пришлось пережить за те месяцы, пока Диана лечилась. Она ходила в кольцах Дельбе и не могла нормально не только играть и бегать, но даже в туалет ходить. Ей пришлось пить лекарства, и мы до сих пор на обезболивающих, а для реабилитации врачи назначили нам плавание и массаж. Но как все это организовать, ведь для этого нам требуются огромные суммы. Мы живем в маленьком селе, из которого автобус до Добрянки, где есть бассейн, ходит два раза в неделю. А если ехать на такси, то нужно отдать тысячу рублей. А вот ближайший массажист есть только в Перми, а это еще плюс 65 километров.

- Вдобавок после травмы девочка начала страдать бессонницей, постоянно испытывает боль, а из-за того, что одна рука стала короче другой, у нее появился комплекс неполноценности и она начала переживать за свою дальнейшую судьбу, - выступил на процессе прокурор.

И только благодаря своей маме Диане за время длительного нахождения на больничном удалось не отстать от программы и закончить учебный год на «4» и «5». Девочка и сейчас хорошо учится, и старается принимать активное участие в жизни класса. В школе ее характеризуют как прилежную ученицу.

- Мы интересовались, как она себя чувствует, когда Диана вышла с больничного, она сказала, что нормально, - поясняет директор. - Она и портфель носила, и прыгала, и танцевала. Не было видно, что у ребенка проблемы. А не так давно – после предварительного слушания по иску мамы - ее настроение резко поменялось. И мы считаем, что это мама обрабатывает ее и учит, как себя вести. Поэтому просим в иске отказать.

Но в итоге 13 февраля судья вынесла решение в пользу девочки, правда, сумму иска снизила в пять раз. Теперь по решению суда школа должна выплатить пострадавшей семье 100 тысяч рублей.

- Мы не согласны и будем обжаловать это решение в вышестоящей инстанции, - говорит мама Дианы. – И сумму иска увеличим, мы имеем на это право, ведь на такие деньги реабилитацию нам не организовать.