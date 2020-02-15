«Февральская капель, морозец и солнце». На следующей неделе в Прикамье наступит оттепель - до +2 градусов

Как отмечают специалисты ГИС-центра ПГНИУ, эта неделя обещает стать самой стабильной за весь зимний сезон 2020-го – днем легкий морозец, небольшой снежок, прояснения на небе. Ночью – без сильных заморозков.

Все то же самое ожидается и в выходные. А вот уже со вторника следующей недели, как прогнозируют синоптики, в Прикамье придет настоящая оттепель – будет сказываться влияние теплого западного циклона.

Сегодня, в субботу, 15 февраля, столбик термометра не опустится ниже -6 градусов, осадков почти не будет, зато время от времени будет выглядывать солнце.

В воскресенье, 16 февраля, станет чуть голодней, дневная температура воздуха может понизиться до -8 градусов. Погода будет бесснежной, с прояснениями.

В начале следующей недели, в понедельник, 17 февраля, днем будет около -6 градусов, возможны осадки. А вот со вторника погода изменится: столбик термометра днем уверенно преодолеет нулевую отметку и, как ожидается, может подняться до +2 градусов. И такая же теплая погода сохранится и в последующие несколько дней.