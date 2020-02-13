В Прикамье деревенская библиотекарь «насидела» в интернете на 80 тысяч

Сельскому библиотекарю Вере Савиной из поселка Шаква на днях пришло уведомление - в срок до 1 апреля погасить 42 тысячи рублей. Ее предупредили, что она должна заплатить эту сумму за интернет, который им в библиотеку провели в 2014 году. Из своего кармана.

Этим интернетом жители Шаквы пользовались всего полгода. А потом в Лысьвенскую библиотечную систему пришел из «Ростелекома» счет на 80 тысяч рублей. В местной администрации случился переполох. Первым делом в библиотеке отрубили интернет, нет его, кстати, и по сей день. А потом власти подали в суд на библиотекаря Веру Савину, которую перевели на 0,3 ставки библиотекаря. С зарплатой в 5-7 тысяч в месяц. В суде Вера Александровна вынуждена была пойти на мировую - согласилась погасить больше половины долга.

- Если мы будем жить с мамой только на ее пенсию, я и то до конца жизни не расплачусь! – пришла в ужас тогда Вера Александровна от этого мирового соглашения.

В итоге деньги она выплатить не смогла.

Так выглядит библиотека в деревне Шаква. Фото: личный архив.

Как в Шакве расходы сокращали

Эта история началась еще пять лет назад.

Наверняка каждый из нас слышал обещания о том, что в скором времени скоростной интернет доберется до самых отдаленных уголков страны, и тогда сельские библиотеки и клубы станут при помощи IT-технологий настоящими центрами культуры и цивилизации.

Поверила этим обещаниям и библиотекарь сельской библиотеки в деревни Шаква Вера Савина тогда, в 2014 году. Обрадовались и сельские жители. Наконец-то мастерицы смогут смотреть видеоуроки по вязанию, их мужья – изучать секреты рыбалки, дети скачивать электронные учебники, а работники клуба – фонограммы для сельских праздников. И в деревне закипела активная айтишная жизнь. В библиотеку повалили посетители.

Но радость селян была недолгой.

- Через полгода выяснилось, что безлимитный интернет, который нам установили поначалу, местные власти решили заменить на другой тариф, чтобы платить не 2 тысячи в месяц, а только 300 рублей, - объясняет Вера Савина. – Мне потом сказали, что это была оптимизация. В результате мы пользовались интернетом и не знали, что за каждый мегабайт сверх лимита в 100 мегабайт теперь нам будут начислять по 2 рубля 20 копеек. В итоге набежало 30 Гигабайт трафика.

«Вынуждена просить помощи у библиотечного сообщества»

После того, как в Шаквинской библиотеке отрубили интернет, сельский очаг культуры стал затухать.

- Я не помню, когда нам хорошие книги в библиотеку последний раз присылали, на этот год нам удалось выписать только три журнала, - говорит Вера Савина. - После того, как меня перевели на 0,3 ставки, библиотеку предложили открывать на 10,8 часов в неделю. Какой уж тут очаг культуры!

Отчаявшись выплатить неподъемную для нее сумму, Вера Савина 10 февраля разместила на своей странице в ВКонтакте мольбу о поддержке.

- Я, библиотекарь Шаквинской библиотеки, вынуждена просить помощи у библиотечного сообщества, - написала она. - Получив уведомление о возврате долга, я не нашла другого выхода, как обратиться за поддержкой. Самое обидное в этой истории то, что наша система не протянула руку помощи в моей беде, несмотря на мой 33-летний стаж работы в библиотеке.

Обращение к пользователям соцсети неожиданно получило отклики.

- Мы закрыли сбор денег, пришли счета на всю сумму и даже чуть больше - сообщила Вера Савина. – На остатки я куплю книги для библиотеки. Мне сейчас звонят без перерыва, просят, чем можно библиотеке помочь. Может, и хорошо, что такой резонанс получился. Другие библиотеки тоже проблемы сейчас испытывают.

Самым первым пожертвователем стал пермский предприниматель Евгений Фридман.

- Я увидел информацию об этом случае поздно вечером и сразу переслал всю необходимую сумму, чтобы утром человек проснулся и понял, что проблема решена, - рассказал Евгений. – Для сельского жителя это деньги неподъемные. Но суть даже не в этом. Разве это дело, что в Шаквинской библиотекте сейчас нет интернета. Мы с моими единомышленниками договорились съездить в Шакву и посмотреть, что мы еще можем сделать. Библиотеки на селе должны стать центром притяжения и для молодежи, и для пожилых людей. И недаром сейчас говорится о необходимости цифровизации различных сфер нашей жизни. Интернет для жителей села должен стать окном возможностей.