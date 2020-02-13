В Прикамье приехали 700 кадетов из 20 регионов России и 3 стран

- Наши бабушки и дедушки были более сплоченными, они выиграли тяжелую войну, а мы сейчас нередко разобщены и общаемся часто только виртуально, с использованием гаджетов, - считает кадет Бережной из Екатеринбургского кадетского корпуса. - Нам надо научиться правильно использовать новые технические возможности. На этом слете мы должны подружиться и стать командой защитников.

- Сплотиться нам помогут испытания, - согласились ребята. - Нам предстоит жить вместе в палатках, выполнять сложные задания. Поодиночке мы выстоять не сможем.

Торжественное открытие слета юных патриотов.Фото: Андрей МАТЛИН

Девиз слета - «Равнение на Победу!»

В Пермский кадетский корпус приехали 40 команд кадетов из 20 регионов страны, а также из Армении, Белоруссии и Казахстана. Здесь в 18-й раз стартовал Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!»

После торжественной церемонии открытия слета ребята на дискуссионных площадках поделились мнениями о том, что же такое в их понимании - быть юными патриотами. Потом поучаствовали в конкурсе «Визиток команд».

А дальше им предстояло совершить двенадцатикилометровый марш-бросок, разбить палаточный городок. Затем в течение недели пройти целый каскад нелегких испытаний - принять участие в военно-прикладной эстафете, в военно-исторической интеллектуальной игре, в Дне силовых структур, продемонстрировать навыки в военных дисциплинах.

На церемонии открытия слета звучали слова приветствия и напутствия ребятам.Фото: Андрей МАТЛИН

- Наш 18-й слет мы посвящаем великому событию - 75-летию Великой Победы нашего народа над фашистской Германией, - поприветствовал юных патриотов начальник Пермского кадетского корпуса ПФО им. Героя России Ф. Кузьмина Сергей Каменев. - И наша с вами задача - быть достойными памяти лучших сынов нашей Родины. В этот торжественный час мы склоняем головы перед подвигом наших отцов, дедов и прадедов.

- Я понимаю, какое сейчас волнение испытывают юные участники слета, ведь я и сам был суворовцем, окончил Суворовское училище, - отметил после торжественного открытия слета первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Все ребята нацелены проявить лучшие свои качества, вот и волнуются. Важно, чтобы они смогли собраться в нужный момент и продемонстрировать все, на что они способны. Я уверен, что у участников слета останутся самые лучшие воспоминания об этом замечательном событии, что они найдут много новых друзей и убедятся, что сообща можно выполнять самые сложные задачи.

Как объяснил Дмитрий Малютин, образование и воспитание подрастающего поколения одно из приоритетных направлений для пермских властей.

- В кадетских корпусах, суворовских училищах, лицеях учатся защитники Родины, которые сознательно сделали выбор, - подчеркнул он. - И можно с уверенностью сказать, что их выпускники будут настоящими патриотами и защитниками Родины, даже если их профессия потом не будет непосредственно связана с армией.

В Пермь приехали кадеты из разных регионов страны.Фото: Андрей МАТЛИН

В память о солдатах-победителях

Торжественная церемония открытия слета начинается с построения команд.

Приветственное письмо участникам слета направил Полномочный представитель Президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров, которое зачитал Главный федеральный инспектор по Пермскому краю Сергей Половников.

- Чувство гордости за причастность к Великой Победе объединяет миллионы людей из всех субъектов Российской Федерации и зарубежных стран, - прозвучали слова обращения. - В слете принимают участие представители многих стран, которых объединяет общая историческая память, все мы -потомки и наследники солдат-победителей. Мы уверены, что новое поколение, принявшее эстафету служения Родине, защитит свою страну, обеспечит ее развитие, процветание. Наш особый долг перед памятью участников Великой Отечественной войны - не допустить фальсификации истории.

Над плацем кадетского корпуса взвиваются флаги трех стран - России, Армении, Белоруссии и Казахстана. Затем наступает минута молчания. Участники слета возлагают цветы к Вечному огню в память о павших защитниках Родины.

На дискуссионных площадках ребята обсудили, какими качествами должны обладать юные патриоты.Фото: Андрей МАТЛИН

Победители поедут в «Артек»

XVIII Международный слет юных патриотов «Равнение на Победу!» проводится по инициативе ФГКОУ «Пермское президентское кадетское училище имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии Российской Федерации» при поддержке Центрального аппарата войск национальной гвардии России, аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе, правительства Пермского края.

В этом году на него приехали семь сотен кадетов со всей России и из стран ближнего зарубежья. Пермский край на нем представляют воспитанники Пермского президентского кадетского училища имени Героя России Ф. Кузьмина войск национальной гвардии РФ, учащиеся Новоильинского казачьего кадетского корпуса имени Атамана Ермака, а также подопечные пермского Центра помощи детям.

Торжественное закрытие слета и награждение победителей состоится 18 февраля во Дворце культуры имени Солдатова.

Самые активные участники слета в награду получат путевки в Международный детский центр «Артек» на пятую смену - с 30 апреля по 20 мая 2020 года. Эта смена проводится Пермским президентским кадетским училищем как тематическим партнером «Артека».