2020-02-20T14:26:39+03:00
Общество

"Едем с медведем", "НЕзайцем" и "Кама-карта" Пермяки выбирают название для транспортной карты.

Но самый популярный вариант - «Пермская езда» - на конкурс чиновники не взяли
Вероника РАНГУЛОВА
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Победителя определят 29 февраляПобедителя определят 29 февраляФото: Василий Вахрин
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Пермяки выбирают, как будет называться транспортная карта, которая дает скидку на проезд в автобусе или трамвае. Напомним, ее можно использовать как электронный кошелек или установить выгодный тарифный план.

Карта, правда, иногда «глючит» - списывает деньги без скидки. А еще ее неохотно принимают некоторые кондукторы. Им выгоднее, чтобы пассажиры рассчитывались за проезд наличкой, потому что от этого зависит их зарплата.

Тем не менее карточку приобрели уже более 55 тысяч горожан, и чиновники объявили конкурс на лучшее название для транспортной карты. Например, в Москве такая карточка называется «Тройка», в Питере - «Подорожник».

«Вариант слегка не доработан»

Пермяки упражнялись в остроумии и оставляли свои варианты на портале «Управляем вместе»: Мишка, Пермишка, Транспорт-Транспорт, Ошибка валидатора и т. д.

Но больше всех лайков набрал вариант - «Пермская езда». И тут же попал в обзор новостей шоу «Вечерний Ургант».

- Лингвисты в соцсетях для простоты название уже сократили, - пошутил Иван Ургант. - Но мне кажется, этот вариант слегка не доработан. Может возникнуть путаница. Как контролер должен сказать: «Женщина, вы либо билет покажите, либо предъявите…»

Однако чиновники в Перми отреагировали так:

- Для голосования будут отобраны названия, не допускающие двусмысленных трактовок и сокращений. Выбранное название будет использовано на официальном проездном документе города, поэтому необходимо подойти к его выбору со всей ответственностью.

«Шутку мы оценили»

В итоге «Пермскую езду» сняли с конкурса, но шутку автора (им оказался студент Михаил Вшивков), сообщили в администрации города, они оценили и подарили парню билеты в театр.

Голосование за лучшее название проходит до 26 февраля на портале «Управляем вместе». Вариантов – 15: Едем с медведем, Малахит, Клевер, Кама-карта, Парма, Мишка, НЕзайцем, Самокат, Поехали, Зеленый маршрут, Пермский мишка, Пермская хорда, Удача.

Название, которое наберет наибольшее количество голосов, будет нанесено на саму карту. Победитель конкурса получит в подарок безлимитный проездной на квартал.

ИСТОЧНИК KP.RU

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