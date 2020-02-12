Счастье пермяков должно быть не за горами, а в Перми.

Основатель благотворительного фонда «Дедморозим» Дмитрий Жебелев опубликовал авторскую колонку, где поразмышлял о том, что можно было бы построить на деньги, которые заложены в строительство многострадального пермского зоопарка. Мы публикуем его мнение.

Вместо зоопарка

Как обычному пермяку, давно хотелось выяснить, только ли мне одному не нужен новый зоопарк? Ведь нас никто об этом не спрашивал. Как и не говорил о том, что за цену этого зоопарка можно было бы построить десятки больниц, детсадов и школ. Или, скажем, знаете ли вы, что столько же потратила Казань за 10 лет, чтобы стать одним из самых приятных мест для жизни в России? За те же средства, вместо зоопарка, можно превратить всю Пермь в город-парк.

Красивые вольеры пока только на бумаге. Фото: vicar.ru

В Прикамье новый губернатор, строительство зоопарка почти провалено и приостановлено – сейчас самое время спросить – а нужен ли он вообще? Последняя подтверждённая стоимость нового зоопарка составляет 4,9 млрд рублей (по данным «Коммерсант-Прикамье»). За эти деньги нам предлагают в одном из микрорайонов города сделать ряд экспозиций («Обитатели гор», «Лесная мозаика», «Полярный мир», «Страна обезьян и тропический рай» и «Африканская саванна»), административное здание, ветеринарную лечебницу и многое другое. На это смогут полюбоваться от 1140 посетителей одновременно до 500 000 человек в год. Но ни цифры, ни описания ни о чём не говорят, если не привести их в сравнении. Что и для кого можно сделать за без малого 5 млрд рублей (очень примерно)?

Превратить Пермь в город-парк.

Суть Благоустроить более 50 существующих парков и скверов, построить более 20 новых. В том числе, создать зелёный каркас города, облагородить и сделать доступными все долины малых рек Перми (её уникальное достоинство), соединить по ним районы пешеходными, велосипедными и лыжными маршрутами. Превратить столицу Прикамья в речную столицу мира (да хотя бы и России), где у каждого горожанина природа (деревья, зелень, вода, животные и птицы, прочая радость) – в шаговой доступности. Это нужно представить – просто взгляните на фото, как могут выглядеть пермские реки, поля и овраги.

Фото: страница ВК Дмитрий Жебелев.

Цена Например, Казань за последние 10 лет потратила на обновление 57 мест отдыха и создание 20 с нуля – порядка 6 млрд рублей, из которых 1,6 млрд рублей – средства спонсоров (по данным «РБК»). Почти один в один с ценой зоопарка – и стала одним из самых приятных городов для жизни в России.

Для кого Для всех жителей Перми, вне зависимости от возраста, пола, социального положения. Особенно, если мы сделаем город-парк инклюзивным и доступным людям с особенностями здоровья – тогда кто-то из них вообще впервые сможет выйти на прогулку.

Фото: страница ВК Дмитрий Жебелев.

Потратить деньги на здоровье пермяков.

Суть Построить в Перми необходимые современные больницы, оснастить их и обучить медиков. Речь может идти и о доступности медицины – детских и взрослых поликлиниках, и о высоких технологиях – например, детском и взрослом онкоцентрах европейского уровня. А ещё о помощи всем людям с инвалидностью в Пермском крае – если появятся два современных реабилитационных центра – для детей и взрослых. Это лишь варианты – решение о том, что нужно первостепенно в сфере заботы о здоровье должны принимать эксперты в обсуждении с жителями региона.

Фото: страница ВК Дмитрий Жебелев.

Цена Стоимость строительства поликлиники – от 200 млн рублей за небольшую детскую на окраине города до 438,7 млн рублей за крупную в центре, как сейчас строится на ул. Ленина, 16 (по данным Business Class). Таким образом, за цену зоопарка можно построить 10-25 поликлиник, что больше, чем нужно всем жителям Перми. Что касается помощи больным раком – например, на самый большой и современный детский онкоцентр в Европе – НМИЦ ДГОИ им. Димы Рогачёва у президента когда-то просили 75 млн $ или 4,8 млрд рублей даже по сегодняшнему курсу. Современные реабилитационные центры для детей и взрослых так и вовсе обойдутся не в миллиарды, а в сотни миллионов.

Для кого Строящиеся в Перми поликлиники рассчитаны на 200-350 посещений в сутки (по данным 59.ru). При строительстве 10-25 больниц – это более 700 000 визитов ежегодно, что уже больше, чем сможет попасть в зоопарк, хотя здесь идёт речь не о развлечении, а о здоровье людей. Реабилитационные центры смогут принимать всех людей с инвалидностью в регионе, а таких у нас около 212 тысяч (по данным Пермьстата). Онкоцентр уровня клиники Рогачёва рассчитан на 1700 самых тяжелых пациентов в год – не так много всего, но в этой сфере хватит, чтобы помочь онкобольным сразу десятка регионов.

Вложить средства в образование пермских детей.

Суть Построить в Перми детсады и школы, которые полностью решат проблему с нехваткой мест в образовательных учреждениях. Прямо сейчас, чтобы сделать это для всего региона, нужно 22 садика и 25 школ за 9,7 млрд рублей (по данным администрации губернатора Прикамья). Более половины средств на это можно получить из федерального бюджета. А это значит, что за цену зоопарка можно было бы обеспечить местами в образовательных учреждениях весь край. И/или потратить эти деньги на внедрение новых образовательных технологий, обучение учителей и повышение их зарплат. И дать пермским детям лучшее образование в России.

Фото: страница ВК Дмитрий Жебелев.

Цена От 185 млн рублей за небольшой детсад до 702,9 млн рублей за огромную современную школу, как недавно открытая в Лысьве (по данным администрации губернатора Пермского края). Итого, без нового зоопарка хватит более чем на 10 садиков и 5 больших школ.

Для кого Один такой садик рассчитан на 280 мест, а одна такая школа – на обучение 1100 детей. Итого, образование в новых современных условиях смогут получать не менее 2800 малышей и 5500 школьников.

А что делать со старым зоопарком?

Всех животных передать в зоопарки с самыми лучшими для них условиями, сотрудникам предложить новую работу, связанную с заботой о природе Перми (от малых рек до Черняевского и других городских лесов, с их животными и птицами) – с повышением заработной платы. А сам зоопарк закрыть – животные не должны жить в клетках и загонах, даже самых просторных.

Вывод. Все эти предложения очень примерные и обывательские – просто для того, чтобы можно было увидеть выбор. Лично я, например, за то, чтобы превратить Пермь в город-парк. Чтобы он стал самым дружелюбным и комфортным местом для жизни в России для всех пермяков без исключения. И потому что на больницы, школы и так уже тратится куча денег – там проблема не в нехватке средств, а в умении ими пользоваться.

Если вы, как и я, хотите узнать мнение других – лайкните или репостните, чтобы как можно больше людей смогли его выразить. Мне важно, что вы думаете. У вас точно есть идеи получше моих.

Счастье пермяков должно быть не за горами, а в Перми.