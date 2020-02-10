Подведены итоги конкурса «Клиника года - 2019»

- Это самый приятная церемония, потому что здесь звучат только добрые слова в адрес медиков, - так отзывались о финальном мероприятии «Клиники года – 2019» участники конкурса.

В банкетном зале «Венеция», находящемся на улице Ленина в Перми, в минувший четверг собрались главные врачи многих лечебных учреждений Перми и Прикамья. Всего 75 медицинских организаций приняли участие во II конкурсе «Клиника года - 2019», организованном изданием «Комсомольская правда».

Заслуженное признание

Назвать самые лучшие больницы, поликлиники и медицинские центры могли все жители Пермского края, которые рассказывали, какие клиники пользуются у них доверием, куда они с удовольствием обращаются, к каким врачам стараются попасть на прием.

Голосование шло на сайте «КП» с сентября 2019-го по январь 2020 года. Всего за участников конкурса проголосовало 25 210 пермяков. Кто-то из пермских клиник заявился на участие в конкурсе с самого начала, кто-то присоединился чуть ли не в самом финале. Но все участники «Клиники года» признали, что такие мероприятия очень полезны и нужны. Благодаря конкурсу медики получают заслуженное признание.

И 6 февраля победители в 23 номинациях, а также обладатели специальных призов жюри получили награды: дипломы и памятные знаки.

Стоматологическая клиника «Аллада» победила сразу в трех номинациях: «Лучшая детская стоматология», «Лучшая взрослая стоматология» и «Клиника с лучшим сервисом».

- Я очень рада таким результатам, - рассказала главный врач стоматологической клиники «Аллада» Ирина Ощепкова. – И считаю, что наша победа – закономерна. У нас действительно хороший сервис, высококвалифицированные стоматологи, которые проходят обучение в России и даже в Европе. Мы не останавливаемся на достигнутом и регулярно проводим внутреннюю корпоративную учебу.

Профессионалы в области здравоохранения

Не только жители региона выбирали лучшие клиники года. Свое мнение высказало и экспертное жюри, состоявшее из представителей министерства здравоохранения Пермского края, территориального Фонда обязательного медицинского страхования и Пермского краевого центра медицинской профилактики.

Второй год подряд проведение конкурса поддерживает министерство здравоохранения Пермского края.

Министр здравоохранения Прикамья Оксана МелеховаФото: Василий Вахрин

- Хорошие события должны жить долго, - отметила, выступая на церемонии награждения победителей, министр здравоохранения Прикамья Оксана Мелехова. – Очень приятно, что организатором конкурса выступила «Комсомольская правда» - газета, которая с нами на протяжении многих десятилетий. И вдвойне приятно, что этот конкурс проходит на территории Пермского края, жители которого активно голосуют и пишут положительные отзывы о врачах и медицинских учреждениях. Это говорит о том, что наши пациенты действительно понимают, как много делается для них в пермской медицине, и ценят это. Я счастлива, что имею уникальную возможность работать с такими профессионалами в области здравоохранения.

В приоритете - пациенты

Уже традиционно партнером конкурса стала сеть офтальмологических клиник «Три З», победившая в номинации «Лучшая офтальмологическая клиника - 2019».

- Главная ценность конкурса в том, что победителей выбирают пациенты, - рассказала Татьяна Сердюкова, директор филиала клиники «Три-З» в Перми. – Миссия нашей компании - Его величество Пациент. Все процессы, все улучшения в технологиях лечения проблем со зрением направлены только на заботу о пациентах. Мы будем делать максимум возможного, подтверждая свой статус лучшей офтальмологической клиники года.

Татьяна Сердюкова, директор филиала сети клиники «Три З» в Перми.Фото: Василий Вахрин

В номинации «Услуги в области косметологии» победила Клиника лазерной косметологии на Пушкина, 80.

- Наша клиника существует уже более 12 лет, и я работаю в ней с самого основания, - говорит Светлана Акбашева, косметолог Клиники. - Я по-настоящему счастливый человек. Ведь это счастье - дарить людям красоту. Каждый день я и мои коллеги слышим слова благодарности. Приятно осознавать, что косметологические услуги мы оказываем с использованием самых современных технологий, которые у нас постоянно совершенствуются. Мы работаем на высокоточном оборудовании, которое регулярно обновляется. Считаю свою победу в этом замечательном конкурсе не только своей заслугой, но и показателем высокого уровня работы всего нашего коллектива. Вместе со мной в нашей клинике работают высококвалифицированные профессионалы. Счастья, здоровья и красоты вам!

В следующем конкурсе – участвуем!

- Я поздравляю всех, кто стал лауреатами, - отметила директор центра стоматологии «Астра-Мед» Ирина Кузнецова. - Очень рада, что мы заняли второе место, это действительно почетно. Мы всегда с волнением относимся к тому, что говорят о нас наши пациенты, насколько нам доверяют. И очень благодарны тем, кто за нас проголосовали, потому что мы не прилагали к этому никаких дополнительных усилий. У нас в этом году прошла серьезная реорганизация сети клиник. Все силы были направлены на это, и, думаю, наши пациенты отметят все улучшения.

Впервые в этом году принять участие в конкурсе решили районные больницы: Карагайская, Верещагинская и Чайковская.

- Мы решили поучаствовать в конкурсе, чтобы посмотреть, как нас оценивает население, - рассказал главный врач Карагайской и Верещагинской районных больниц Василий Шестаков. - Хотя мы не победители, но даже участие – это стимул, чтобы быть еще лучшими и получать больше положительных отзывов о наших больницах. Думаю, будем участвовать и в следующем конкурсе и постараемся за этот год сделать больницы более комфортными для пациентов и повысить доступность медицинской помощи для жителей наших районов.

Издательский дом «Комсомольская правда» выражает благодарность партнеру конкурса - клинику заботы о зрении «Три З», а также благодарит за участие в организации церемонии награждения конкурса «Клиника года-2019» авторский салон красоты «ESTEL», компанию «Братья Рим», банкетный зал «Венеция», компанию «Любовь кейтеринг», компанию «Флора сервис», музыкальную школу для взрослых и детей «ВИРТУОЗЫ».