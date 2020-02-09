«Открыт секрет безупречной улыбки». Клиника семейной стоматологии «Аллада» поздравила пермяков с Днем стоматолога

С 2012 года в Перми работает клиника семейной стоматологии «Аллада». Более семи лет врачи клиники создают пермякам красивые, белоснежные улыбки. Высококвалифицированную помощь получают здесь не только взрослые, но и дети.

- Я искренне рада, что «Аллада» - это семейная стоматология, - говорит пациентка Дарья Гагарина. - Впервые я обратилась в эту клинику, будучи беременной первым ребенком. Мне предложили пройти полное обследование на специальных аппаратах без облучения и всю беременность наблюдаться у врача стоматолога. После родов мы с малышом вернулись сюда, а сейчас я привела в эту клинику и своего второго ребенка!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.perm.kp.ru/video/embed/759384" frameborder="0"></iframe> Стоматологическая клиника "Аллада".

И таких признательных пациентов у семейной клиники - больше 50 тысяч человек! В «Алладе» все сделано для того, чтобы детишки не испытывали страха от посещения стоматолога, а родителям особенно ценны внимание и индивидуальный подход к их ребенку.

В этом кабинете с веселым паровозиком очень любят лечить зубки маленькие дети.Фото: Василий Вахрин

- Врачи нашей клиники - это дружная команда профессионалов, которые успешно внедряют новые технологии и работают с удовольствием на современном высокоточном оборудовании, - говорит администратор клиники Эльмира Колосницына. - Это позволяет проводить лечение зубов без боли, шума и вибрации. Кроме того, одним из основных направлений в работе клиники является создание высокого уровня сервиса для наших пациентов.Детский кабинет напоминает игровую комнату, в которой малышей встречает веселый паровозик. Во время лечения малыш смотрит любимые мультфильмы. Лечение проходит с помощью специального воздушно-абразивного наконечника Rondoflex, поэтому зуб не нагревается, и процедура получается абсолютно безболезненной.

- Взрослые пациенты ничуть не меньше боятся боли, к примеру, при удалении зубов мудрости, - объясняет челюстно-лицевой хирург Екатерина Костарева. -Для безболезненного удаления зубов мы используем аппарат Варио Серж, который аккуратно работает на кости зуба и минимизирует травму окружающих зуб мягких тканей. Эта методика, воздействия ультразвуком или пьезохирургия, отличается очень бережным отношением к пациенту, процесс удаления быстрый, благодаря чему время заживления сокращается.

Челюстно-лицевой хирург Екатерина Костарева с помощью аппарата Варио Серж может безболезненно удалить зубы мудрости.Фото: Василий Вахрин

Все специалисты, работающие в семейной клинике, относятся к своему делу с огромной любовью.Врачи-ортопеды работают с уникальным аппаратом «Пингвин», с помощью которого проверяют стабильность имплантата, определив степень его приживления к костной ткани. Стоматологический визиограф позволяет проводить обследование пациента во время лечения прямо в стоматологическом кресле, что помогает доктору с высокой точностью обнаружить мельчайшие дентальные патологии. Прибор для диагностики кариозных поражений DIAGNOcam поможет выявить проблемы с зубами без рентгеновского излучения. Эта процедура особенно актуальна для детей и беременных женщин.

- Эту профессию я выбрала благодаря моей семье, я с детства знала, что буду счастлива продолжить династию врачей, - рассказывает стоматолог клиники «Аллада» Анастасия Софронова. – Работаю в клинике с удовольствием: Лечение без боли часто становится сюрпризом не только для взрослых, но и для детей, а особенно для их мам. Забота и внимание нужны каждому пациенту. А поздравляя своих коллег с Днем стоматолога, я хочу пожелать терпения, чуткости, профессионализма. Пусть каждый доктор гордится своей профессией.

Стоматолог клиники Анастасия Софронова продолжает семейную династию врачей.Фото: Василий Вахрин

Наши пациенты могут обращаться в клинику «Аллада» семь дней в неделю с 8.00 утра до 21.00 вечера, здесь всегда примут пациентов с острой болью. Для удобства пациентов клиника работает в 13-часовом режиме Колл-центр, а на ресепшн вам всегда приготовят свежесваренный кофе. Специалисты клиники бесплатно проводят уроки гигиены для детей, в игровой форме обучают их правильно чистить зубки.

В 2019 году клиника «Аллада» приняла участие в конкурсе «Клиника года», который проводился холдингом «Комсомольская правда» в Перми.

По итогам народного голосования клиника одержала победу в трех номинациях: «Лучшая детская стоматология», «Лучшая стоматология для взрослых» и «Клиника с лучшим сервисом», - с гордостью рассказывает директор клиники «Аллада» Ирина Дементьева.

Звание лучшей нам принесли голоса тысяч благодарных пациентов. И мы выражаем бесконечную признательность всем: нашим друзьям и коллегам, родственникам и любимым пациентам. А накануне Международного дня стоматолога поздравляем всех своих коллег с праздником! От души желаем им великого мастерства и неиссякаемых сил, бравого таланта и великолепных работ, чудесного настроения и высокого дохода, благополучия в деятельности и счастья в жизни!

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