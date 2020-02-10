2020-02-10T12:21:20+03:00
Общество

В Пермском крае ожидается аномальное потепление

Температура повысится до - 2 градусов
Лилия Абибулаева
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А во второй половине недели опять похолодаетА во второй половине недели опять похолодаетФото: Василий Вахрин
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После морозных выходных в Пермский край снова придет потепление. Температура будет выше нормы на севере на 6-7 градусов, на юге на 3 градуса. В ГИС-центре при ПГНИУ обещают, что в ближайшую неделю с 10 по 16 февраля в Пермском крае сильных снегопадов не ожидается.

Самые сильные осадки ожидаются в понедельник, 10 февраля. Температура воздуха будет от -6 на севере и до - 12 на юго-востоке края. На улице постепенно будет становиться все теплее. Ко вторнику, 11 февраля, температура поднимется до -2…-4. Осадков не ожидается.

В среду, 12 февраля, синоптики обещают теплую для зимы погоду с прояснениями. Ночью температура будет -6…-11, а днем - 2…-7.

Во второй половине недели синоптики обещают небольшие снегопады при температуре -4…-9. После четверга опять придет период холодов. Ночная температура будет держаться в промежутке от - 12 до - 17 градусов. Днем потеплеет до - 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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