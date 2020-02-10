«Батарейка, сдавайся!». ПЦБК проводит в Голованово экологическую акцию

С 1 по 29 февраля в микрорайоне Голованово проходит экологическая акция «Батарейка, сдавайся!». Ее организовали Группа предприятий «ПЦБК», Общественный центр «Голованово», федеральный проект «Чистая страна» партии «Единая Россия» вместе с жителями микрорайона. Причем, знает об этой акции и принимает в ней активное участие все население: и воспитанники детсадов, и школьники, и старшее поколение.

Каждый год в Прикамье продается 260 тонн батареек

- Отличная акция «Батарейка, сдавайся!» стартовала у нас, в Голованово, - говорит жительница микрорайона Елена Шмунк. – Я вообще считаю, что ее нужно сделать постоянной и поставить боксы для сбора батареек в общественных местах. Почему? Потому что все у нас сейчас с батарейками: и пульты, и детские игрушки, и газовые колонки… Потом не знаешь, куда использованные элементы питания деть. Выбросить нельзя, это опасно, батарейки разлагаются и портят окружающую среду.

Женщина говорит, для того, чтобы не навредить окружающей среде, она долго собирала дома использованные аккумуляторы, но не знала, куда их сдать. Слышала, что есть специальный завод, который их перерабатывает, но находится он в другом городе, и как туда переправить использованные батарейки, она представить не могла.

Экоуроки от ПЦБК. Операция "Утилизация"..Предлагаем Вашему вниманию экоурок по теме раздельного сбора отходов, в частности, батареек. Почему батарейки нельзя выбрасывать вместе с другим мусором, а необходимо обязательно сдавать в специализированные пункты приема? Правда ли, что одна батарейка при разложении содержащихся в ней химических элементов способна загрязнить около 400 литров воды и 20 кв. метров почты? Ответ на этот вопрос - в нашем экоуроке!

А теперь сдать батарейки и быть спокойным, что они будут переработаны, можно в пунктах сбора, которые работают целый месяц. Находятся они в ДК «Бумажник», Общественном центре «Голованово», МОО «ТОС «Бумажник», УК «Головановская жилищная служба», городской поликлинике № 8 и на проходной Группы предприятий «ПЦБК».

Жители Голованово приносят в пункты сбора использованные батарейки. Фото: предоставлено ПЦБК.

- То, что ПЦБК откликнулся и взял весь микрорайон Голованово – это важно, это социальная ответственность, - говорит председатель регионального общественного совета проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия» Вячеслав Марков. – Дело в том, что батарейки относятся ко второму классу опасности. В них находятся тяжелые металлы, которые могут оседать и накапливаться в организме. По данным Росстата у нас в Пермском крае ежегодно продается около 260 тонн батареек в год! Чтобы все это не выкидывалось по просторам нашей Родины, и проводятся такие акции. Они воспитывают экологическую грамотность населения.

- Акцию «Батарейка, сдавайся!» я поддерживаю, - комментирует специалист департамента информационных технологий ГП ПЦБК Нина Носкова. – Акция запущена при участии Союза активной молодежи ПЦБК в рамках нацпроекта «Экология» и федерального проекта «Чистая страна» партии «Единая Россия». Я считаю, что раздельный сбор отходов очень актуален в современном мире и наша важнейшая задача связана с охраной окружающей среды. Ведь даже одна пальчиковая батарейка, попавшая окружающую среду, отрицательно влияет на нее, загрязняя 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. Поэтому очень правильно устанавливать специальные боксы, куда люди станут приносить использованные батарейки, чтобы их утилизировали по всем правилам.

Забота о природе не на словах, а на деле

- Эта акция очень хорошая, потому что ее главная цель – сохранить природу, - уверен энергетик картонно-бумажного цеха №2 ГП ПЦБК Роман Добромыслов. – В аккумуляторных батарейках содержатся тяжелые металлы и щелочь. Когда эти продукты попадают в окружающую среду, они загрязняют, землю, воду, воздух. И до акции «Батарейка, сдавайся!» в микрорайоне Голованово стояли специальные контейнеры, но сейчас установили дополнительные боксы, куда люди могут прийти и сдать их. Только в нашем цехе за год мы собираем пятилитровую банку старых батареек, а представляете, сколько их по всему заводу… микрорайону… городу…

Сотрудники предприятия тоже принимают активное участие в экологической акции. Фото: предоставлено ПЦБК.

Акцию активно поддержали и ребята из школы № 123 микрорайона Голованово. И вот что об участии в акции «Батарейка, сдавайся!» говорят четвероклассники:

- Если батарейки кидать в мусорное ведро, то их вывозят на полигон и земля загрязняется, - со знанием дела говорят мальчишки. – К тому же одна батарейка разлагается сто лет, и на загрязненной земле не будут расти растения, и животные там тоже не смогут жить. Но не только батарейки можно отправлять на вторичную переработку, а еще пластик, стекло, бумагу, картон.

Заботиться о природе с самого детства

Забота о природе не на словах, а на деле стала возможна благодаря инициативе Группы предприятий «ПЦБК». Ключевые приоритеты экологической политики компании – это эффективное использование ресурсов, увеличение показателей их повторного использования, а также снижение экологической нагрузки.

− Более двух лет ПЦБК реализует проект «Экодесант», одна из целей которого – повышение культуры раздельного сбора отходов, − отмечает коммерческий директор ГП ПЦБК, руководитель проекта «Экодесант» Игорь Синицын. - Батарейки в соответствии с законодательством РФ об отходах производства и потребления необходимо помещать в специализированные контейнеры либо сдавать в соответствующие пункты приема. В рамках акции «Батарейка, сдавайся!» мы организовали такие пункты приема батареек в Голованово в общедоступных местах, а также на обеих производственных площадках ПЦБК. В течение февраля все желающие могут сдать батарейки, к примеру, по пути на концерт в ДК «Бумажник» или на работу на предприятие.

Экоуроки от ПЦБК. Операция "Утилизация". Урок № 1. Бумага.Предлагаем Вашему вниманию экоурок по теме раздельного сбора отходов, в том числе, бумаги. Почему важно собирать и сдавать макулатуру, какую пользу это приносит окружающей среде и как макулатуру можно использовать в производстве бумаги и картона обо всем этом смотрите в нашем экоуроке!

Руководство Группы предприятий «ПЦБК» прекрасно понимает, что экологическую культуру важно воспитывать с самого детства. В рамках нацпроекта «Экология» и в сотрудничестве с федеральным проектом «Чистая страна партии «Единая Россия» компания выпустила для ребят серию интересных и познавательных видео-уроков. Посмотрев их, дошколята и ученики младших классов в простой и доступной форме могут узнать о раздельном сборе отходов. Причем, не только о батарейках, но и о пластике и бумаге.

Ребята знают, что на вторичную переработку можно отправлять не только использованные элементы питания, а еще пластик, стекло, бумагу, картон. Фото: предоставлено ПЦБК.

Важно, что в видео-уроках тема экологической культуры раскрывается не в назидательной, а в веселой и увлекательной форме. Ребята смотрят на занятные фокусы и превращения и легко усваивают, почему важно собирать и сдавать макулатуру? Какую пользу это приносит окружающей среде? И как макулатуру можно использовать в производстве бумаги и картона. А также, почему батарейки нельзя выбрасывать вместе с другим мусором, а необходимо обязательно сдавать их в специализированные пункты приема?

И ни для кого не секрет, что такая кропотливая работа по экологическому воспитанию подрастающего поколения обязательно приведет к хорошим результатам. И «спасибо» за это скажут потом наши дети и планета, на которой мы живем!