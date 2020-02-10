2020-02-09T20:10:25+03:00
Общество

«Врачи говорили, что дочка вряд ли выживет, а она живчик и уже улыбается». Четырехмесячная малышка из Прикамья борется с тяжелой болезнью

Чтобы впервые увидеть свой дом, папу и старшую сестру, девочке требуется настоящее чудо
Алена ОВЧИННИКОВА
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Врачи готовы отпустить девочку домой из больницы, но для этого необходимо специальное оборудование. Фото: фонд "Дедморозим"Врачи готовы отпустить девочку домой из больницы, но для этого необходимо специальное оборудование. Фото: фонд "Дедморозим"
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- Не обнадеживайте себя сильно, ваш ребенок вряд ли выживет, - говорили врачи маме четырехмесячной Кати Ничковой из Губахи.

Девочка появилась на свет четыре месяца назад и с тех пор лежит вместе с мамой по больницам: из операционной - в реанимацию, потом в паллиативное отделение. У малышки синдром Эдвардса. Это генетическая аномалия, вероятность которой 1:10 000.

- Во время беременности мама Кати сдавала необходимые анализы, но врачи успокаивали: вероятность того, что девочка родится с отклонениями, ничтожно мала, - объясняют в фонде «Дедморозим». - Но Катенька стала той единицей из десяти тысяч. Она родилась со смертельно опасной болезнью — синдромом Эдвардса. Из-за этой генетической поломки внутренние органы ребенка работают не так, как у обычных людей.

- Катя не может дышать сама, мы полностью зависим от кислорода, - говорит Юлия, мама малышки. – Пока необходимое оборудование у нас в аренде, но нужно свое, которое даст возможность дочке дышать дома.

Вдобавок Катя не может кушать сама — мама кормит ее из шприца через гастростому.

- Несмотря ни на что, Катенька растет и развивается, - говорит мама. – Она уже улыбаться научилась! Проснется, «потягушки» ей делаешь, а она улыбается! После того, как дочке установили трахеостому, она даже начала «разговаривать». Врач придет, осматривает ее, а она «говорит» по-своему с ним.

Врачи сейчас решают вопрос, чтобы отправить Катю и ее маму домой, в Губаху. Там их с нетерпением ждут папа и старшая сестренка.

Но для этого есть одно препятствие: Кате необходим портативный кислородный концентратор для путешествий и прогулок и надежный стационарный — для постоянного использования дома. А еще аспиратор — им мама девочки будет прочищать ей дыхательные пути. Кроме этого - сменные трахеостомические трубки и множество расходных материалов общей стоимостью более полумиллиона рублей.

- Пока мы лежим в больнице, я научилась пользоваться всеми аппаратами, - говорит женщина. – Пока у дочки небольшие проблемы с желудком, но когда мы подлечимся, врачи говорят, что можно будет ехать домой.

Остается надеяться, что к тому времени, когда Катя поправит свое здоровье, произойдет настоящее чудо и вся необходимая сумма для того, чтобы малышка впервые увидела свой дом, а не больничные стены, произойдет. Правда, собрать деньги самостоятельно, Ничковы не в силах. И для того, чтобы чудо поскорей произошло, необходима помощь неравнодушных пермяков. Помочь воссоединиться маленькой Кате и ее семье можно здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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