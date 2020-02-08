2020-02-08T13:49:01+03:00
Спорт

83-летняя пермячка завоевала золото Чемпионата мира по зимнему плаванию

Нина Максимова пришла первой на дистанции 50 метров
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Нина Максимова завоевала золотую медаль. Фото: клуб "Тонус".Нина Максимова завоевала золотую медаль. Фото: клуб "Тонус".
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С 3 по 9 февраля в городе Блед на одноименном озере в Словении проходит Чемпионат мира по зимнему плаванию. В соревнованиях принимают участие 1042 человека из 36 стран. В Словению съехались сильнейшие зимние пловцы со всего мира: из России, Аргентины, ЮАР, Скандинавии, Чехии, Германии, Америки, Монголии и других стран.

Среди участников Чемпионата была 83-летняя пермячка Нина Максимова. Она занимается плаванием с шестилетнего возраста - вот уже 77 лет, из них зимним - 30 лет. По профессии она инженер. «Золотая бабушка» - как с гордостью называют ее в пермском клубе закаливания и зимнего плавания «Тонус». Свое прозвище Нина Максимова оправдала и в этот раз.

Фото: клуб "Тонус"

Фото: клуб "Тонус"

В пятницу, 7 февраля пришла первой на дистанции 50 метров вольным стилем и завоевала золотую медаль. В субботу, 8 февраля, она поборется за еще одно призовое место в заплыве на 25 метров.Отметим, что температура воды, в которой проходят соревнования по зимнему плаванию, составляет всего +1 градус.

Нина Максимова и ее муж Вадим Максимов, которому сейчас 89 лет, 30 лет назад стали основателями моржового движения в Перми. В минувшее воскресенье 83-й день рождения Нины ее коллеги-моржи из клуба "Тонус" отметили заплывом по ледяной Каме.

"Золотая бабушка" постоянно принимает участие и в состязаниях по спортивному плаванию, где регулярно занимает призовые места среди ветеранов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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