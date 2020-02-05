"Глава обманом забрал у старушки паспорт". В Прикамье 89-летнего ветерана ВОВ оставили без жилья

В канун 75-летнего юбилея Победы нерадостные события происходят в жизни 89-летней жительницы Карагайского района Пермского края Александры Афанасьевны Юговой.

Администрация Нердвинского поселения подала на ветерана Великой Отечественной войны судебный иск. Престарелую женщину пытаются по суду выписать из ветхого барака.

- Мы хотим его снести, - говорит глава поселения Николай Субботин. - В этом бараке жить уже нельзя, он еще в 2012 году был признан аварийным, а она не выписывается. Мы уже чего только не предпринимали.

Действительно, недавно поселенческий глава даже паспорт у старушки забрал, но выписать с его помощью ветерана из дома не успел.

- Мы случайно об этом узнали, пожаловались в районную прокуратуру, - рассказывает зять женщины Алексей Подюков. - Прокурор главе выдал предписание - вернуть Александре Афанасьевне документ.

Это нам подтвердили и в прокуратуре Карагайского района.

- Такое представление, действительно, было, - сообщили там.

Родные ветерана войны у домика, в котором она живет. Фото: личный архив.

«Неужели она право на угол с надежной крышей не заслужила?»

- Слушайте их больше, - говорит Николай Субботин. - Югова давно уже в Нердве не живет. Она приехала к нам, когда ее сноха от родов умерла, воспитывать внука-сироту. А потом они с мальчиком уехали в соседнюю деревню в нашем же поселении. Парень теперь повзрослел и в Пермь переселился.

- А еще бы не уехать! – возмущается Алексей Подюков. – Александра Афанасьевна просто вынуждена была это сделать. В аварийном бараке жить им с мальчиком уже стало опасно. Пришлось на потолок набить ковров, чтобы холодом оттуда не веяло. А потом сгнившее потолочное перекрытие и вовсе стало проседать. Мы с женой, которая дочерью Александре Афанасьевне приходится, решили ей помочь. Какие у нас, у пенсионеров, доходы? Но все же наскребли кое-как 150 тысяч рублей и купили квартирку в ветхом двухквартирном доме-избе у нас в селе, в Юриче. Но и та теперь в негодность приходит. Деревянная балка на потолке треснула, в подвале дома зимой стоит вода со льдом. Водопровода нет, колодца тоже, а колонку на улице отключили. Приходится по соседним избам воду ходить просить.

- Ну как же так! - недоумевает Фаина Павловна, дочь Александры Афанасьевны. - Мама со школьного возраста в колхозе трудилась, всю войну косила траву, жала рожь серпом, чтобы только наши солдаты на фронте не голодали. Поверьте, удостоверение ветерана Великой Отечественной войны просто так не выдают. Потом мама до самой пенсии на тракторе работала. Неужели за всю жизнь право на угол и надежную крышу над головой не заслужила? А теперь ей ни копейки компенсации за жилье не предлагают, из которого хотят выписать правдами и неправдами.

«Мы три года обивали пороги администрации»

- Мы уже почти добились судебного решения в нашем Карагайском суде об аннулировании регистрации Александры Юговой по месту прописки, - говорит глава Нердвинского поселения. - Но вышестоящая инстанция отправила его на повторное рассмотрение, посчитав, что это была вынужденная мера, что она выселилась из-за того, что дом ветхий. Но на этот раз в суде мы представим свидетеля, который подтвердит, что старушка из барака уехала еще до того, как его официально признали аварийным.

По словам Фаины Павловны, она три года обивала пороги родной поселковой администрации, добиваясь, чтобы ее матери как ветерану войны дали хоть какое-то жилье.

- Я кипу бумаг туда переносила, а в итоге – ни ответа, ни привета, - говорит она. – На словах мне объясняют: но у вашей же матери уже есть жилье. И я никак не могу им втолковать то, что мне знакомые юристы объяснили. Что по федеральному законодательству о ветеранах это не является основанием для отказа. Да и что это за жилье! Не задавило никого еще рухнувшей крышей, и то спасибо.

Действительно, федеральный закон «О ветеранах» вроде бы говорит: «Участники Великой Отечественной войны имеют право на получение мер социальной поддержки по обеспечению жильем один раз, при этом обеспечение жильем осуществляется независимо от их имущественного положения».

Вот так – независимо от имущественного положения. Тем более - какое уж там имущество.

МНЕНИЕ ЮРИСТА

Вынужденное переселение не является основанием для выселения

- Судебное решение о прекращении регистрации в апелляционной инстанции, я считаю, совершенно обоснованно послали на повторное рассмотрение в Карагайский районный суд, - считает пермский адвокат Станислав Шестаков. - Вынужденное выселение из ветхого жилья не дает права аннулировать регистрацию в нем. По поводу наличия другого жилья - Верховный суд неоднократно давал по этому поводу разъяснения: это также не является поводом для принудительного прекращения найма квартиры. Сейчас можно в собственности иметь неограниченное количество недвижимости любой стоимости, и права гражданина при этом не должны уменьшаться. Хотя в данном случае, насколько я понимаю, ни о каких хоромах речь и не идет.