Ожидается рост цен: Пермские магазины отказываются от китайских фруктов и овощей

Торговые сети прекращают поставки фруктов и овощей из Китая - в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом уже сообщила сеть продуктовых магазинов «Магнит»

- Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составили менее 1 процента от всего оборота «Магнита» по итогам 2019 года и около трех процентов от продаж всех фруктов и овощей, - сообщили в пресс-службе «Магнита». - С начала года мы начали импортировать эти товары из других стран - Марокко, Израиля, Турции, а также увеличили закупки российских овощей, полностью заместив китайский импорт.

Задумались о приостановке поставок и в компании X5 Retail Group - сети магазинов «Пятерочка» и «Перекресток». Там доля китайского импорта также менее 1 процента.

- В основном это имбирь и чеснок, - отметили в пресс-службе компании, - хотя также есть овощи и фрукты. Мы ищем возможность поставок из других стран, чтобы заменить товары из Китая аналогичными по качеству и ценам.

Заходим в «Пятерочку» - яблоки из Сербии, помидоры из России... Из Китая на витрине, в самом деле, представлен только чеснок. Впрочем, он был упакован еще в октябре, до начала разгула коронавируса.

- В нашей сети китайских овощей и фруктов сейчас нет, существующие контракты на их поставку приостановлены, - сообщила директор сети магазинов «Семья» Ксения Новикова. - Прямых поставок из Китая у нас не было, мы получали всю китайскую продукцию через оптовые компании из Москвы, Санкт-Петербурга и Новороссийска. Последние два дня мы наблюдаем рост оптовых цен на овощи и фрукты. Пока не скажу, на какой именно процент. Мы еще мониторим рынок, но у всех крупных оптовиков, с которыми мы работаем, цены растут.

Временно закрылся в Перми и китайский ресторан, работавший под названием Made in China. Объявление на его дверях гласит: «В связи с техническими причинами мы вынуждены приостановить деятельность до 1 марта».

ВАЖНО

Советы медиков, как защитить себя от вируса

- Чаще мойте руки с мылом или дезинфицирующим средством.

- Старайтесь не касаться рта, носа или глаз немытыми руками.

- Носите с собой одноразовые салфетки и прикрывайте нос и рот, когда кашляете или чихаете.

- Избегайте приветственных рукопожатий и поцелуев в щеку.

- Регулярно очищайте клавиатуру компьютера, экран смартфона, пульты от телевизора, дверные ручки и поручни.