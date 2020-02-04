В этом году начнут строить трассу, которая свяжет Садовый и Вышку-2

После закрытия движения электричек между станциями Пермь I - Пермь II пробки на Соликамском тракте в Мотовилихе стали еще больше. Народ, который пользовался пригородными поездами, пересел на автобусы, личные машины и такси.

А уж когда закроют перегон от Перми I до Мотовилихи (это произойдет в 2023 году), эта узкая дорога совсем не будет справляться с потоком транспорта, который едет из Орджоникидзевского и Мотовилихинского районов в центр города.

Альтернативой Соликамскому тракту должна стать трасса ТР-53, которая соединит микрорайоны Садовый, Висим, Запруд и Вышка-2.

Схема: Константин Чернов

ТР-53 пройдет от улицы Старцева через проспект Октябрят и улицу Восстания. Ее будут строить в два этапа. Сначала будет сделан участок дороги от улиц Старцева и Уинской до улицы Восстания протяженностью 2, 5 километра.

Затем начнется строительство дороги от улицы Восстания до выхода на улицу Соликамскую, с пересечением улиц Лядовской и Целинной, длиной более 7,5 километра. Дорога планируется четырехполосной в каждом направлении.

Проект трассы разрабатывает Институт «Гипростроймост - Санкт-Петербург». Как рассказал министр транспорта Пермского края Николай Уханов, ТР-53 начали проектировать в прошлом году, а к осени этого года проект должен быть уже готов. Сразу после завершения проектных работ, начнется первый этап строительства дороги.

- Первая очередь позволит обеспечить транспортную доступность микрорайона Висим, а через эту связь жители Орджоникидзевского района и Мотовилихи смогут спокойно попадать в центр города, - сообщил Николай Уханов.

Стоимость проектирования и строительства трассы составляет 3,2 миллиарда рублей. Ввести ее в эксплуатацию планируется в 2023 году.

После завершения строительства городские власти пообещали запустить по трассе ТР-53 новые автобусные маршруты.