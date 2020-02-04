В пермских школах классы, где болеет много детей, закрывают на карантин

- Каждое утро дочь спрашивает, когда их школу закроют на карантин, многие дети уже сидят дома с ОРВИ, - говорит пермячка Татьяна. - А в родительском чате учительница просит обязательно сообщать, если ребенок заболел, так как каждый день педагоги отчитываются по отсутствующим детям.

Эпидемии гриппа и ОРВИ в Перми и крае пока нет, но ее начала эпидемиологи ожидают со дня на день.

- За последнюю неделю в крае гриппом и ОРВИ заболели 23 тысяч человек, из них 6 тысяч – это дети, - рассказала заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора краевого управления Роспотребнадзора Наталья Вольдшмидт. - Мы видим рост заболеваемости, но говорить о том, что началась эпидемия гриппа, пока нельзя. Не исключено, что превышение эпидемического порога может произойти в ближайшие недели.

Однако если в каком-то конкретном классе заболело много детей, то закрыть его на карантин могут, не дожидаясь, когда Роспотребнадзор объявит о временном закрытии всех учебных заведений.

- В школах Перми, действительно, начали закрывать классы на карантин, - сообщили в городском департаменте образования. - Уроки могут отменить, если одновременно болеет более 20 процентов детей. Решение по приостановлению учебного процесса по каждому конкретному классу принимает директор школы.

Сейчас в Прикамье циркулируют вирусы гриппа А (Н1N1) pdn. Однако в отличие от прошлых лет уже в начале сезона к нему присоединился грипп группы В. Из-за этого заболеваемость гриппом и ОРВИ распространяется более интенсивно.

Самый простой и доступный способ обезопасить себя от инфекции - это носить медицинскую маску, но делать это нужно правильно.

- Маску должен носить как сам заболевший - это предотвратит выброс возбудителя в окружающую среду, так и здоровый человек, - объясняет Наталья Вольдшмидт. - В аптеках, как правило, продаются трехслойные медицинские маски. Надевать их нужно в закрытых помещениях - в общественном транспорте или людных местах, а также при контактах с людьми, у которых есть симптомы вирусного заболевания. Маска должна полностью прикрывать рот, нос и подбородок, менять ее необходимо каждые два-три часа и не использовать повторно.

А еще, чтобы защитить себя от инфекции во время эпидемии, старайтесь обходиться без объятий, поцелуев и рукопожатий. Вдобавок нужно часто и тщательно мыть руки с мылом.

А В ЭТО ВРЕМЯ

«Масок нет со вчерашнего дня»

- Взрослых масок нет со вчерашнего дня, - отмахнулась от журналиста «КП» провизор в аптеке на Садовом. - Был новый завоз, но маски не привезли. В наличии остались только детские маски. Цена за три штуки - 50 рублей.

Мы проинспектировали аптеки в разных районах Перми и обнаружили, что в некоторых цены на маски выросли. Если раньше одну штуку можно было купить за пять рублей, то сейчас их продают по 7 и 10 рублей. Есть сети, где маски вообще стали дефицитом.

- С этой недели наблюдаем высокий спрос на маски, народ берет сразу упаковками по 50 штук, - рассказали в одной из аптек в центре Перми. - Товар быстро закончился, будем заказывать, поскольку сезон простуд только начался.

- Если аптеки злоупотребляют своим доминирующим положением, то это недопустимо, мы пристально следим за этим и будем пресекать спекуляции подобного рода, - рассказал в эфире Радио «КП-Пермь» (96,6) руководитель Федеральной антимонопольной службы по Пермскому краю Александр Плаксин. - Но у нас в Перми аптечный сегмент высококонкурентный, ни одна из сетей не доминирует, и поэтому более дешевый товар пермяки могут приобрести в другой аптеке.