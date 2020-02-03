10 вопросов о новых транспортных картах в Перми

С 1 февраля стоимость проезда в Перми выросла. За наличный расчет билет на автобус или трамвай теперь стоит 26 рублей, а по безналу - 24 рубля. И сразу вырос спрос на транспортные карты. В выходные в офисах Почтобанка, где выдают эти карты, образовались огромные очереди.

Тем не менее много вопросов по поводу карт осталось.

1. Сколько стоит карта?

С 1 декабря, когда впервые были запущены транспортные карты, они стоили 50 рублей. А с 1 февраля пермяки могут получить транспортную карту бесплатно, сообщили в департаменте транспорта администрации Перми. Но есть одно условие - на нее надо сразу положить не менее 120 рублей. То есть, заплатив 120 рублей, вы получите транспортную карту, по которой можете совершить 5 поездок.

При пополнении проездного на меньшую сумму или без пополнения совсем, карта будет продаваться за 50 рублей, как и ранее.

2. Вернут ли 50 рублей тем, кто купил карты заранее?

- Не вернут. По словам заместителя главы Перми Людмилы Гаджиевой, акция по бесплатной выдаче карт была сделана для того, чтобы стимулировать спрос и люди максимально быстро приобрели транспортные карты.

3. Хватит ли всем карт?

- Сейчас в офисах выдачи лежит 19 тысяч карт. Городские власти заказали еще 22 тысячи карт. Рассчитано, что хватит всем желающим. При необходимости карты будут дозаказаны.

4. На каких маршрутах можно ездить по безналичному расчету?

- По транспортной карте можно ездить на всех автобусных и трамвайных маршрутах. А вот банковские карты обязаны принимать только в трамваях и в автобусах 19 маршрутов: №№2, 3, 7, 9, 11, 18, 22, 23, 30, 34, 36, 48, 49, 50, 51, 60, 62, 80, 88. Часть перевозчиков, работающих на других маршрутах, также начали принимать банковские карты. Но полностью все автобусы обязаны будут работать с банковскими картами всех платежных систем: «МИР», «Виза» и «Мастер-карт» с 15 июля.

5. Как работает транспортная карта?

Она может использоваться как «электронный кошелек» или как проездной: на сутки, месяц, квартал или на определенное количество поездок.

По умолчанию на карте установлен «электронный кошелек». Например, положили на карту 500 рублей, и пока их полностью не потратили, они лежат на карте сколько вам угодно. Если вы решили ездить по какому-либо из тарифов, то нужно об этом сообщить кассиру, либо в онлайн-приложении выбрать соответствующий тарифный план.

Далее оплачиваете его стоимость, и с даты оплаты он активируется. При этом если до этого вы пользовались картой как «электронным кошельком» и на нем остались, например, 200 рублей, а затем вы ездили в режиме проездного, то по окончании его действия карта возвращается в режим «электронного кошелька» с тем балансом, который у нее был.

6. Где можно получить новые проездные?

Сейчас в Перми действуют 37 точек выдачи транспортных карт - это отделения «Почтобанка» и «Центральных касс». Их адреса можно найти на сайте Гортранса, а также на нашем сайте perm.kp.ru.

Со среды, 5 февраля, зеленые транспортные карты, предназначенные для не льготных категорий пассажиров, можно будет получить во всех 76 пермских магазинах сети «Семья». Точно так же, как и в офисах «Почтобанка», бесплатно, при условии пополнения на 120 рублей. Но пополнять карты в «Семье» будет нельзя. Пока это можно сделать только в офисах выдачи или с помощью Сбербанк онлайна.

Льготные проездные в «Семье» продавать не будут.

7. Какие документы нужны для получения льготных карт?

- Школьник должен предъявить справку из школы, студент - студенческий билет, пенсионер - пенсионное удостоверение и паспорт. При обращение в пункт продажи транспортных карт надо написать заявление, дать согласие на обработку персональных данных и получить льготный проездной.

8. Почему в минувшие выходные даже при безналичном расчете с карт списывалось 26 рублей?

- Произошел технический сбой, - рассказала Людмила Гаджиева. - В ночь на понедельник, 3 февраля, этот сбой был устранен. Теперь списывается 24 рубля, а переплаченные деньги владельцам транспортных карт будут возвращены на карту автоматически в ближайшие дни. Никуда ходить не надо и заявлений писать не надо. Если возникнут проблемы - можно обратиться по телефону горячей линии: 250-25-50.

9. Где можно будет посмотреть баланс транспортной карты?

- На сайте edem.permkrai.ru по номеру карты можно отследить всю историю операций - и суммы пополнений, и количество совершенных поездок, и оставшиеся на карте деньги. А в перспективе там же можно будет пополнять транспортные карты.

10. Можно ли с одной карты заплатить за несколько человек?

- Пока такой возможности нет. Хотя планируется, что можно будет оплатить до 10 поездок в одном автобусе.