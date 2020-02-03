«Вызов невозможен по техническим причинам». Как я четыре часа пыталась вызвать врача заболевшему ребенку

Мы живем в Мотовилихинском районе Перми. В ночь на понедельник заболел ребенок – кашель, насморк, поднялась температура. Ближайшая запись к педиатру на сайте k-vrachu - только на пятницу, у лора нет приема даже в соседних поликлиниках.

Решила вызвать врача на дом, и все утро понедельника потратила на то, чтобы дозвониться по номерам, указанным на официальном сайте нашей поликлиники. Но многоканальные телефоны Единого диспетчерского центра упорно молчали.

«Набранный вами номер не доступен» - отвечали мне на том конце провода в течение четырех часов.

«В настоящее время вызов не возможен по техническим причинам» - этот ответ я слышала по второму телефону. Единственный раз я все-таки дозвонилась по телефону 2-700-903 и в течение 40 минут «висела» на линии, слушая сервисную информацию и рекомендацию звонить после 12 дня – мол, тогда время ожидания специалиста составляет не более двух минут.

Звоню после 12, но номер снова стал не доступным.

Попытки дозвониться до справочной поликлиники тоже оказались без успеха - сначала звучит веселая мелодия, а потом связь обрывается.

- Звони в «скорую», - посоветовали коллеги. – Они примут вызов и передадут в детскую неотложку вашего района.

«Скорая» ответила со второго гудка, а уже через пять минут мне перезвонили из поликлиники и пообещали отправить врача в течение дня.