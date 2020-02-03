2020-02-03T10:42:20+03:00
Здоровье

«Вызов невозможен по техническим причинам». Как я четыре часа пыталась вызвать врача заболевшему ребенку

Пермяки не могут дозвониться до Единого диспетчерского центра
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Если дозваниваешься по телефону 2-700-903, то потом 40 минут ожидаешь на линииЕсли дозваниваешься по телефону 2-700-903, то потом 40 минут ожидаешь на линииФото: Василий Вахрин
Изменить размер текста:

Мы живем в Мотовилихинском районе Перми. В ночь на понедельник заболел ребенок – кашель, насморк, поднялась температура. Ближайшая запись к педиатру на сайте k-vrachu - только на пятницу, у лора нет приема даже в соседних поликлиниках.

Решила вызвать врача на дом, и все утро понедельника потратила на то, чтобы дозвониться по номерам, указанным на официальном сайте нашей поликлиники. Но многоканальные телефоны Единого диспетчерского центра упорно молчали.

«Набранный вами номер не доступен» - отвечали мне на том конце провода в течение четырех часов.

«В настоящее время вызов не возможен по техническим причинам» - этот ответ я слышала по второму телефону. Единственный раз я все-таки дозвонилась по телефону 2-700-903 и в течение 40 минут «висела» на линии, слушая сервисную информацию и рекомендацию звонить после 12 дня – мол, тогда время ожидания специалиста составляет не более двух минут.

Звоню после 12, но номер снова стал не доступным.

Попытки дозвониться до справочной поликлиники тоже оказались без успеха - сначала звучит веселая мелодия, а потом связь обрывается.

- Звони в «скорую», - посоветовали коллеги. – Они примут вызов и передадут в детскую неотложку вашего района.

«Скорая» ответила со второго гудка, а уже через пять минут мне перезвонили из поликлиники и пообещали отправить врача в течение дня.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Лучшие массажные ванночки для ног 2020
Главная задача массажной ванночки для ног - снять усталость. Дополнительными « бонусами» будут уменьшение отеков, релаксация и даже лечение суставов. Если выбрать гидромассажер правильно, приятные ощущения обеспечены! Рассказываем, как это сделать
Лучшие лосьоны для тела 2020
Лосьон для тела отличается от кремов и тоников - нужно понимать, что это 100% увлажнение, которое будет полезно любой коже. В этой статье мы расскажем о лучших лосьонах 2020 года по версии "КП", а также о том, как правильно выбрать и когда лучше наносить
Новости 24