"Я боюсь, что это аутизм". 5-летняя девочка почти не говорит из-за неизвестной болезни

- На первый взгляд маленькая Аришка обычный ребенок, милая, игривая, - говорят в фонде "Берегиня". - Она бы с радостью общалась со сверстниками, рассказывала о своих любимых кошках, которых к слову три, но у Арины задержка речевого развития.

Арине из Пермского края пять лет. У нее есть старший брат Егор. У мальчика - аутизм. "Я боюсь, что у дочки проявится похожая болезнь", - переживает мама ребят.

- Арина родилась раньше срока, но хорошо развивалась во всем, кроме речи, - говорят в фонде. - После трех лет родители стали водить дочь к неврологу, но та считала, что Арина догонит сверстников. Но никаких изменений не произошло. Мама повела дочку к частному неврологу, которая прописала лечение, а также отправила на электроэнцефалограмму. Обследование показало эпиактивность в головном мозге девочки.

Родители полагают, что именно из-за этого Арина до сих пор не говорит. Чтобы поставить диагноз, нужен дорогостоящий генетический анализ - полное секвенирование генома. Стоимость анализа - 100 тысяч рублей. Если вы можете помочь семье, на сайте фонда есть подробная инструкция, как это можно сделать.