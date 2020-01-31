Как из Перми улететь в отпуск налегке

Безбагажные тарифы авиакомпаний значительно дешевле, чем билет с учетом чемодана. А если лететь с пересадками, то за багаж придется платить каждый раз. В Интернете советуют не брать с собой ничего лишнего, все нужное купить по приезду на курорт, а улетая – оставить на месте. Но покупки вряд ли обойдутся дешевле платы за багаж. Есть другие способы сэкономить, летая только с ручной кладью.

Кстати, при этом вы еще экономите и собственное время, не ожидая в аэропорту свой багаж.

Рюкзак размером с калибратор

Надо заранее уточнить, какой объем ручной клади пропускают на борт самолета той авиакомпании, которой вы летите. К примеру, у лоукостера «Победа» параметры ручной клади 36х30х27 см, а у «Аэрофлота» - 55х40х25.

Измерить чемодан несложно. А, чтобы проверить, влезет ли любимый рюкзачок в калибратор, установленный в аэропорту, перед стойкой регистрации, возьмите картонную коробку. С помощью газет или картонок выделите внутри нее нужный объем и примерьте, как уляжется там ваш рюкзак или дорожная сумка.

Рюкзак может оказаться длиннее, чем коробка-калибратор. Тогда его надо слегка приплющить, чтобы он стал шире, но короче. Ведь главное, чтобы он вмещался в нужный объем. Сверху уложите картонку как крышку, ее не должно выгибать наружу.

С объемом сумки определились. Теперь как обойтись только вещами, входящими в этот объем.

Одежду – на себя и в вакуумные пакеты

Если вы не собираетесь посетить Венскую оперу или мишленовский ресторан, то вам вполне хватит двух-трех чистых футболок. Плюс нижнее белье, носки. Для поездки на море потребуются купальник, шорты и какие-нибудь сандалии. Все эти вещи можно уложить в специальные вакуумные пакеты, чтобы уменьшить объем. Такие пакеты продают в магазинах типа «Товары для дома». Либо можно взять пакеты с «молнией», из которых после укладки вещей выкачать воздух пылесосом.

Максимум одежды можно надеть на себя – свитер, ветровку, куртку. То, что на вас надето, к ручной клади не относится. Конечно, вы будете слегка напоминать капусту. Но в этом виде достаточно продержаться до регистрации на посадку. Проверяют объем ручной клади обычно только там.

Кстати, очень выручает куртка с большими карманами. Туда можно положить разные мелочи, не вошедшие в сумку.

Для паспорта, кошелька и мобильника лучше всего прицепить на пояс барсетку и спрятать ее под куртку. Перед регистрацией паспорт надо достать заранее и держать в руках, не «засвечивая» поясную сумочку.

Не забудьте взять с собой необходимые лекарства, достав их предварительно из картонных коробочек. Одни блистеры можно сложить намного компактнее.

Телевизор как зарядка для мобильника

Сам по себе шнур для зарядки телефона занимает немного места. Самая объемная часть – это вилка или штепсель. А вот ее можно и оставить дома.

Как обойтись без вилки, я выяснила совершенно случайно. Приехав в отпуск, я заселилась в отель и сразу решила подзарядить мобильник. Но, похоже, в вилке отошел какой-то контакт. Телефон наотрез отказывался заряжаться. Я представила, что останусь в чужой стране без интернета, и слегка запаниковала. Вариантов виделось три: искать магазин, торгующий гаджетами, попросить зарядку у кого-нибудь из соседей или обратиться к портье.

Но тут я обратила внимание на стоявший в номере телевизор. У всех современных TV есть USB-порт. Предполагается, что через него можно подсоединить к телевизору флэшку с фильмом или музыкой. Но ничуть не хуже через этот разъем подсоединился шнур моего мобильника, через штекер, предназначенный для подключения к компьютеру.

И в течение всей отпускной недели я подзаряжала телефон через телевизор, оставляя его на ночь в спящем режиме. Если TV нет в номере, можно подключиться к тому, что находится в фойе. Но это уже сложнее, так как придется сидеть рядом с ним во время зарядки.

Шампуни на раз

Обычно в отелях есть шампуни и гели для душа. Если же вы хотите взять с собой любимое средство, не надо тащить с собой большие флаконы. Можно отлить понемногу в разные полиэтиленовые пакеты и запаять их уголки утюгом, сделав одноразовые порции.

А еще выручают различные пробники, которые часто дают в магазинах: крем, духи, тональный крем – все это тоже можно просто рассовать по карманам.