В Перми появятся лыжероллерная трасса, научно-технический парк, новый бассейн

На карте краевого центра появятся дополнительные объекты социальной инфраструктуры – пермские депутаты на первом в этом году пленарном заседании обсудили изменения в комплексную программу развития социнфраструктуры.

В частности, в нее включены новые объекты - речь идёт о 3 детских садах, 4 школах, 5 межшкольных стадионах, 3 спортивных залах. В планах - построить лыжероллерную трассу и бассейн в микрорайоне Парковый. Инвестиционная программа при этом увеличится на 4,4 миллиарда рублей. В 2020 году на социальную сферу будет направлено 3,2 миллиарда рублей.

- Строительство социальных объектов повышает качество жизни горожан, появляются дополнительные места в детских садах и школах, - подчеркнул заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов. - Мы нацелены на выполнение национальных проектов и президентских наказов, и намерены внимательно контролировать реализацию инвестиционных проектов. Средства у нас есть, нужно их эффективно реализовать.

Депутаты потребовали у администрации увеличить эффективность расходования средств, выделенных на инвестпрограмму.

Также на заседании были рассмотрены вопросы предоставления земельных участков для важных социальных объектов. В частности, были выделены территории для строительства центра по фигурному катанию, больничного комплекса и научно-технического комплекса.

В Дзержинском районе Перми должен появиться Региональный центр по фигурному катанию, рассчитанный на 250 мест. Его построят на улице Шпальная, 1 в микрорайоне Парковый.

- В нашем городе развита школа фигурного катания, наши земляки стали олимпийскими чемпионами, пермские фигуристы должны иметь достойную площадку, - отметил депутат Владимир Плотников.

Новый больничный комплекс в Мотовилихинском районе будет обслуживать жителей микрорайонов Вышка-2, Вышка-1, Язовая и других близлежащих районов, в нем появятся взрослая и детская поликлиники.

- Город быстро развивается, появляются новые микрорайоны, расширяются старые, – прокомментировал депутат Владимир Манин. - Поликлиники не справляются, поэтому было принято решение построить новые медицинские учреждения. Проект несколько раз пришлось пересматривать и перерабатывать в связи с изменениями в нормативах. К счастью, нам удалось быстро найти подходящий участок, полностью соответствующий требованиям, возле медсанчасти №140 по ул. Целинной, 27.

На пленарном заседании Пермской городской Думы депутаты поддержали безвозмездную передачу в федеральную собственность 10-ти зданий и двух земельных участков, расположенных по ул. Энергетиков, 50 в Индустриальном районе. По предложению Агентства инвестиционного развития Пермского края здесь запланировано строительство современного научно-технического комплекса.

Депутат Вероника Куликова поинтересовалась, почему город не принял участие в реализации данного проекта. Первый заместитель главы города Перми Виктор Агеев пояснил, что в бюджет города не заложены на это средства.

- Мы долго не могли найти применение территории и вот, наконец, появилась возможность увеличить инвестиционную привлекательность города и края, – отметил депутат Арсен Болквадзе. – Место идеально подходит для инновационного развития промышленности и предпринимательства. На сегодняшний день таких объектов у нас практически нет, и в свете послания президента РФ Владимира Путина о поддержке промышленности и экономики, такие площадки должны появляться.