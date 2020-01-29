В год 300-летия Перми запустят ракету «Ангара» с пермским двигателем

Как работают федеральные законы на местном уровне, какие в них нужно было бы внести коррективы? А как себя чувствуют ключевые предприятия региона, какая поддержка им требуется для развития?

Депутаты Пермской городской Думы не только обсуждают и принимают нормативные акты, но и осуществляют обратную связь - с коллегами-депутатами, с руководителями ведущих компаний.

На последнем пленарном заседании состоялись сразу два «Депутатских часа» - пермские народные избранники пообщались с депутатом Государственной Думы, первым заместителем председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Игорем Сапко и с исполнительным директором ПАО «Протон-ПМ» Дмитрием Щенятским.

Над чем будут работать пермяки в Госудме?

Игорь Сапко рассказал об основных итогах законотворческой деятельности на федеральном уровне в прошлом году и о том, чем Госдуме и ему лично предстоит заниматься в будущем.

- Была подготовлена нормативная база для реализации национальных проектов, и эта работа будет продолжена, - отметил Игорь Сапко. – Важно, чтобы люди почувствовали реальные улучшения, а для этого нам нужно взаимодействовать с представительными органами на местах. Наша совместная работа должна помочь расширить полномочия муниципальных властей.

В ближайших планах Игоря Сапко - внести законопроекты о применении штрафных санкций в отношении организаций, завышающих цены на услуги ЖКХ, о совершенствовании систематизации лекарственных препаратов, о ветеринарной службе. По его словам, депутаты Госдумы будут работать над внесением изменений в закон о федеральном бюджете в части социальных выплат.

- Шестой созыв Пермской городской Думы во многом уникален, - отметил председатель горДумы Юрий Уткин. - Частые гости у нас - депутаты, избранные от Пермского края в Государственную Думу. Очень важно выстроить с ними рабочие взаимоотношения. Сегодня мы выслушали Игоря Сапко и вместе с ними обсудили, что необходимо сделать для того, чтобы реализовать социальные инициативы, которые помогут выполнить задачи, поставленные в президентском послании.

Космические и земные планы «Протона-ПМ»

- Становится хорошей традицией, что в рамках «Часа депутатов» мы заслушиваем представителей крупных компаний, которые мы поддерживаем, - отметил на пленарном заседании председатель Пермской городской Думы Юрий Уткин.

Депутаты на этот раз заслушали и обсудили информацию исполнительного директора этого предприятия Дмитрия Щенятского. На базе «Протона-ПМ» сейчас реализуется приоритетный региональный инвестиционный проект, который поддерживают и городские власти.

- В следующем году в рамках этого проекта мы сдаем новый корпус в микрорайоне Новые Ляды, - рассказал он. – К 2025 году у нас появится дополнительно свыше 1600 новых рабочих мест. Поэтому нам важно обеспечить их жильем и необходимой социальной инфраструктурой. Предприятие намерено построить 9 многоквартирных домов на 720 квартир, детский сад, реконструировать поликлинику, возвести новое здание школы, построить торговый центр и спортивный комплекс.

В послании президента Владимира Путина говорилось о том, что сегодня скорость технологических изменений в мире многократно возрастает, поэтому необходимо создать собственные технологии и стандарты по тем направлениям, которые определяют будущее. Депутаты подчеркнули, что стратегия развития предприятия полностью отвечает этой задаче.

- Примечательно, что первый серийный пуск ракеты-носителя «Ангара» с новым пермским маршевым двигателем намечен на 2023 год, а это – год 300-летия Перми, - отметил Юрий Уткин. - Это крупный инвестиционный проект в ходе реализации которого появятся новые рабочие места и будет развиваться социальная инфраструктура.