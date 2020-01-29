В Перми с 1 февраля повысится стоимость проезда на автобусах и трамваях

- Понятно было, что рано или поздно это произойдет, ведь цену в 20 рублей целых четыре года держали, - уже обсуждают это известие пассажиры в городском транспорте. – Но надо, чтобы автобусы и трамваи после этого стали удобнее, комфортнее и безопаснее. А иначе за что больше платить?

Примерно те же требования высказывали и депутаты Пермской городской Думы перед тем, как все же дали на пленарном заседании «добро» на транспортную реформу. В том числе и на новое тарифное меню, в котором предусмотрено повышение максимальной цены поездки до 26 рублей.

До последнего момента было неясно, вынесут ли вообще этот вопрос на голосование – лишь накануне «пленарки» профильный экономический комитет рекомендовал соответствующий законопроект для рассмотрения. При этом депутаты жестко критиковали представителей администрации – в том числе, и за слабое информирование населения о предлагаемых изменениях.

- Даже нам долго не могли представить параметры нового тарифного меню, а горожанам тем более негде было его посмотреть, - говорили они. – А ведь с его помощью можно серьезно сэкономить на поездках. И точно также мы не сразу добились, чтобы появился официальный документ с перечнем требований по возрасту и комфортности общественного транспорта. А ведь обновление парка - это одна из основных целей, ради которых задумывалась транспортная реформа, которую мы уже в течение года обсуждаем и корректируем.

Стоимость проезда можно снизить до 15 рублей

После прозвучавшей на пленарном заседании критики заместитель главы города Людмила Гаджиева пообещала обнародовать эту информацию. Теперь на сайте МКУ "Гортранс" появилось описание тарифного меню. Из него становится ясно, что при наличной и безналичной оплате проезда будет дифференцированный тариф. Так, за наличный расчет стоимость проезда будет составлять 26 рублей, при использовании банковской или транспортной карты разовая поездка обойдется в 24 рубля.

С 1 февраля пермяки смогут самостоятельно выбрать один из предложенных тарифов, что позволит им значительно экономить на оплате проезда. Можно будет приобрести проездные на 60 поездок либо безлимитные проездные с разным сроком действия - от суток до года. Размер скидки будет зависеть от количества поездок. Например, на проездной билет на 60 поездок она будет составлять 10 процентов, на годовой безлимитный проездной – 40 процентов, то есть цена разовой поездки по такому проездному может снизиться почти до 15 рублей.

Как проехать за 24 рубля

Предполагается, что в пермских автобусах и трамваях со временем можно будет расплачиваться как специально выпущенными транспортными картами, так и обычными банковскими карточками. Пока же банковскими картами можно воспользоваться только в 19 автобусных и 7 трамвайных маршрутах. Как проинформировала депутатов Людмила Гаджиева, в планах департамента транспорта администрации Перми включить в эту систему весь общественный транспорт до 15 июля.

В связи с этим депутаты предложили администрации увеличить число пунктов выдачи транспортных карт.

- Надо не допустить, чтобы после 1 февраля там скапливались очереди, - отметил депутат Сергей Богуславский.

- Сейчас у нас 37 таких пунктов, мы увеличим их число до 150, адреса будем публиковать на сайте транспортного департамента, - пообещали представители администрации. - Пока жители Перми приобрели 5 тысяч таких карточек, чтобы их хватило, заказали еще 20 тысяч.

Оформление транспортной карточки сейчас обходится в 50 рублей. Депутаты предложили главе города рассмотреть возможность их бесплатной выдачи. Они также поручили исполнительной власти просчитать варианты и других льгот при оплате общественного транспорта.

Льготы для школьников, пенсионеров и многодетных

Депутаты Пермской городской Думы рекомендовали администрации города в срок до 2 марта проработать вопросы предоставления бесплатных транспортных карт и бесплатного проезда на муниципальных маршрутах для школьников с 1 по 4 классы, а по выходным и праздничным дням – для пенсионеров, а также предусмотреть скидки при оплате проезда на муниципальных маршрутах членам малоимущих многодетных семей.

- Например, сейчас мы будем платить перевозчикам за пройденный километраж, а не за количество перевезенных пассажиров, а известно, что в выходные транспорт ходит незагруженный, так почему бы не предоставить такие льготы пенсионерам? - объяснил депутат Сергей Ильин.

Дмитрий Самойлов пообещал проработать эти поправки до 2 марта.

Кроме того, в новом тарифном меню уже предусмотрели изменения, касающиеся льготных проездных документов для школьников, студентов и пенсионеров. Срок действия такого проездного будет равен 30 календарным дням с момента его пополнения, а не с первого по последнее число месяца, как было ранее. Также для льготных проездных документов снижено минимальное количество поездок, которое можно приобрести - с 60 до 30.

Конечная цель - повысить качество

Депутаты договорились, что будут внимательно следить за ходом транспортных реформ, анализировать, насколько повышается качество транспортной услуги. По их предложению администрация Перми ежеквартально должна предоставлять информацию о пассажиропотоке с разбивкой по способам оплаты проезда, по видам проездных билетов, льготных и социальных проездных документов, а также о количестве пассажиров, воспользовавшихся бесплатной пересадкой.

- Транспортная реформа – это самый острый вопрос, который рассматривался на заседании за последние несколько лет, - отметил первый заместитель председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин. - Больше года мы находимся в дискуссии. Мы подошли к той черте, когда нужно было принять ответственное решение, за которое нас, конечно, будут критиковать. Мы должны добиться, чтобы изменение тарифа сопровождалось повышением качества услуги, условия для этого созданы, и нужно своевременно вносить необходимые коррективы. При этом перед администрацией стоит большая задача – информировать население обо всех изменениях.