В Перми представят новое красочное шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка»

Сверкающие огоньки, минареты, волшебная атмосфера Востока…и все это посреди настоящей уральской зимы! Возможность оказаться в сказке дарит пермякам продюсерский центр Гии Эрадзе «Королевский цирк». Чего только стоят одни из самых опасных животных в мире - бегемоты, - выкручивающие пируэты. А еще есть попугаи на велосипедах, верблюды, лошади, павлины, обезьяны и многие другие. Все номера уникальны, аналогов в России нет!

Фото: продюсерский центр Гии Эрадзе

«Не набор цирковых номеров, а цирковое шоу с единым сюжетом»

- Мы не можем сказать, сколько в представлении номеров, потому что «Песчаная сказка» - это рассказ, путешествие, где все взаимосвязано и одна история вытекает из другой, - отмечает ведущая артистка - дрессировщица шоу Екатерина Запашная.

Гастроли шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» продлятся в Пермском цирке до 1 марта! Фото: продюсерский центр Гии Эрадзе

Очутившись в самом «сердце» Востока, вы увидите ловких акробатов на мачте, эквилибристов на ренских колесах, удивительных жокеев, искрометную клоунаду, современный балет и, конечно, волшебные номера с бегемотами, лайками, далматинцами, шпицами, попугаями, верблюдами, обезьянами.

- Будем удивлять с самого начала - красками, масштабом, декорациями и номерами. Оказавшись у нас, зрители попадут в настоящую сказку! - обещает Екатерина Запашная.

Трюки, достойные книги рекордов Гиннесса

Изюминкой шоу станет номер с тремя бегемотами. Фото: продюсерский центр Гии Эрадзе

Главный сюрприз и визитная карточка шоу Гии Эрадзе - легендарный номер с тремя гиппопотамами под руководством Народного артиста России Тофика Ахундова. Дрессировщик развеет миф о том, что бегемоты не поддаются дрессуре. Под руководством опытного дрессировщика, на расстоянии вытянутой руки от зрителей, полуторатонные африканские гиппопотамы будут выстраиваться в пирамиду, крутить пируэты и исполнять другие невероятные трюки.

Еще одна особенность всех шоу заслуженного артиста России Гии Эрадзе - роскошные декорации, авторская музыка и световое оформление, которые в одно мгновение перенесут вас в волшебный мир Востока.

Все номера уникальны! Фото: продюсерский центр Гии Эрадзе

Шоу придется по душе и детям и взрослым. Малыши будут в восторге от сказочного приключения и диковинных животных, а их родители оценят уникальные рискованные трюки и волшебные декорации.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ОСЛЕПИТЕЛЬНУЮ «ПЕСЧАНУЮ СКАЗКУ»!

Гастроли шоу Гии Эрадзе «Песчаная сказка» продлятся в Пермском цирке до 1 марта! Премьера уже в эту субботу, 1 февраля.