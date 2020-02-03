2500 здоровых ног за два года: клиника «Варикоза нет» отмечает двухлетие работы в Перми

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет» в феврале отмечает двухлетие успешной работы в Перми. В честь дня рождения приглашаем вас на прием флеболога за 990 рублей, а после лазерного лечения - дарим год наблюдения в подарок. Вы сэкономите более 4500 рублей на стоимости контрольных послеоперационных приемов.

За два года нашими пациентами стали более 12 000 человек, мы сделали более 2500 лазерных процедур и других малоинвазивных лечебных манипуляций.

В клинике «Варикоза нет» вас ждут опытные специалисты с большим операционным стажем. Мы беремся за сложные случаи, лечим пациентов преклонного возраста, с сахарным диабетом, гипертонией, трофическими язвами, «сердечников». Наши врачи постоянно учатся на конференциях, семинарах и мастер-классах.

Лазер: современно и безопасно

Малоинвазивные щадящие методы лечения варикоза пришли сегодня на смену классическим операциям. Мы воздействуем на больные вены в ногах лазером через проколы кожи. Пораженные сосуды «запаиваются», без разрезов и швов - так работает технология лазерной коагуляции вен нижних конечностей. Обработанные вены через 2 - 3 месяца превращаются в соединительную ткань, а через полгода от них не остается и следа.

Лечение лазером проходит под местной анестезией, поэтому отдельно рекомендовано пожилым людям или тем, кому противопоказан общий наркоз.

Индивидуальный подход

Клиника «Варикоза нет» в Перми предлагает и другие методы лечения варикозной болезни: склеротерапию и мини-флебэктомию. Наши врачи также помогут вам подобрать компрессионный трикотаж, специальные колготки, чулки или гольфы, помогающие справиться с симптомами варикоза: тяжестью в ногах и отеками.

Вам подарки!

В феврале в честь дня рождения клиники действует скидка на первичный прием: 990 рублей вместо 2000 рублей. Хирург-флеболог осмотрит ваши ноги и проведет ультразвуковое дуплексное сканирование вен, чтобы увидеть, где и как поражены сосуды, какой в них кровоток, нет ли тромбов, поставит точный диагноз.

А после лазерного лечения варикоза в течение года мы будем бесплатно наблюдать за вашим выздоровлением - вы сэкономите более 4500 рублей на стоимости контрольных послеоперационных приемов.

Адрес: Пермь, ул. Екатерининская, 141

Телефон 8 (342) 254 02 01.

www.varikozanet.online

Клиника лазерной хирургии «Варикоза нет»: лицензия на осуществление медицинской деятельности №ЛО-59-01-004273 от 22 сентября 2017 года.

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.